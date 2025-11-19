Una nube de polvo por vientos en la Patagonia afecta a Uruguay

Una «gran nube de polvo» que se generó en la Patagonia argentina ingresó este martes a Uruguay y afectará la visibilidad en zonas costeras al menos hasta primeras horas del miércoles, informó la autoridad meteorológica.

Las fuertes rachas de viento que afectan la Patagonia causaron «una gran nube de polvo», provocada por la suspensión en el aire de material particulado fino, que ingresó por el Río de la Plata, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

«Este fenómeno puede generar reducción de visibilidad y una tonalidad grisácea en el cielo», explicó el Inumet en un comunicado en el que también adelantó que el polvo se mantendrá al menos las próximas doce horas.

En la rambla (costanera) de Montevideo el polvo era visible y el cielo de la capital uruguaya tomó una tonalidad grisácea pasadas las 17H00 (20H00 GMT), constató la AFP.

Un temporal con fuertes ráfagas de viento afecta desde el lunes a varias zonas de la Patagonia argentina y mantenía este martes a cinco provincias bajo alerta amarilla por este fenómeno meteorológico.

