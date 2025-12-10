Una ONG por el Alzheimer sorteará un Picasso entre los que compren boletos de 100 euros

París, 10 dic (EFE).- La Fundación de Investigación sobre el Alzheimer de Francia organiza una lotería caritativa en la que sorteará un Picasso que el maestro malagueño pintó en 1941, una ‘Cabeza de mujer’ que tenía como modelo a Dora Maar, entre los que compren boletos a un precio de 100 euros.

«Pase lo que pase, se gana porque o bien se tiene la oportunidad de quedarse con esta obra increíble o se gana porque se hace avanzar la investigación sobre esta enfermedad que afecta a todas las familias de Francia», destaca el presidente de esta ONG, el doctor Olivier de la Doucette.

En declaraciones emitidas este miércoles por France Info, De la Doucette insistió en que «necesitamos apoyo para esta investigación que no es suficiente».

La Fundación de Investigación sobre el Alzheimer compró el cuadro valorado en un millón de euros a una galería de arte y ha puesto a la venta un número limitado 120.000 billetes de 100 euros con los que espera recaudar por tanto 12 millones de euros.

El sorteo se llevará a cabo el 14 de abril a las 18.00 horas en la galería que tiene la casa de subastas Christie’s en París.

«Gracias a la generosidad del público y a la notoriedad universal de Picasso, esperamos conseguir un volumen importante de fondos para que la investigación avance y volver a dar esperanza a las familias afectadas por el Alzheimer», reiteró el presidente de la fundación en un comunicado. EFE

