Una poeta, una locutora, una voluntaria: las vidas truncadas por los ataques de Israel en el Líbano

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Una poeta, una locutora de radio, una voluntaria que ayudaba a personas desplazadas, una viuda que perdió a su esposo en la explosión del puerto de Beirut: los bombardeos aéreos israelíes sobre Líbano del miércoles dejaron más de 300 muertos.

Tras llevar a cabo su mayor ofensiva aérea desde que comenzó la guerra contra el grupo armado libanés Hezbolá el 2 de marzo, el ejército israelí afirmó haber atacado «aproximadamente 100 centros de mando y sitios militares de Hezbolá».

Pero la mayoría de las personas muertas eran civiles, dijo una fuente militar libanesa a la AFP.

– La locutora de radio –

La veterana locutora de radio Ghada Dayekh, de 60 años, murió cuando un bombardeo israelí arrasó su casa en la ciudad costera de Tiro.

«Conozco a Ghada desde hace 37 años y siempre solía decir que era nuestra mentora en la emisora», contó Alwan Charafeddine, propietario de la estación de radio Sawt Al-Farah, que en árabe significa «Voz de la Alegría».

«Formó a generaciones de periodistas y generaciones crecieron con su voz», dijo Charafeddine, que también es vicealcalde de Tiro.

Tras el bombardeo israelí de la oficina de Sawt Al-Farah al inicio de la guerra, Dayekh siguió trabajando desde casa.

«Se negó a marcharse, pensando que estaba a salvo y que no había instalaciones partidistas cerca», nunca imaginó que tal agresión «tendría como objetivo el edificio sin previo aviso», dijo Charafeddine.

Charafeddine recordó «su personalidad entrañable, su espíritu alegre, la sonrisa que nunca abandonaba su rostro y su amor por la alegría y la vida».

«Solía presentarse como Ghada, ‘La Voz de la Alegría’, en lugar de su apellido».

– La poeta delicada –

En el barrio de Tallet al Jayyat, en Beirut, la poeta Khatoun Salma murió en su casa junto a su esposo el miércoles por la noche.

La escritora y editora Rasha Al Amir lamentó la muerte de Khatoun en una publicación en redes sociales a quien definió como «la poeta delicada, la madre cariñosa, la abuela orgullosa y la amiga que murió ayer con su esposo Mohammad bajo los escombros».

El director de teatro y dramaturgo Yehya Jaber recordó las veladas que pasaron con la pareja en su balcón.

«Solíamos hilvanar recuerdos, recitar poesía, recordar nuestra ciudad de Tiro y amar la capital, Beirut».

La despidió diciendo: «Con sus tijeras afiladas, el avión de guerra abatió a una poeta de delicado árabe».

– Un maestro tostador –

Nader Khalil empezó a trabajar en la tostaduría de frutos secos Rifai hace 35 años.

Acudió a trabajar por última vez el miércoles, en la sucursal de Rifai en la zona de Corniche Al Mazraa, en Beirut.

Un bombardeo israelí convirtió el barrio, abarrotado a esa hora punta, en un escenario de ruina y devastación.

Rifai lamentó la muerte de Khalil, quien era «conocido por su dedicación, servicio excepcional y pasión por su trabajo», y señaló en una publicación en redes sociales: «Lo extrañaremos profundamente, pero su legado permanecerá para siempre en nuestros corazones».

Ese sentimiento se repitió en decenas de comentarios que elogiaban al hombre de «corazón amable» y «rostro alegre».

– La viuda que exigía justicia –

Hace casi seis años, la explosión del puerto de Beirut del 4 de agosto de 2020 dio un vuelco a la vida de Ola Al Attar, de 32 años, y de sus dos hijas, cuando su esposo, que trabajaba en el puerto, murió junto con más de 220 personas.

Las niñas, que ahora tienen ocho y once años, vuelven a estar de luto por la pérdida de su madre que murió cuando un bombardeo israelí impactó en el edificio donde trabajaba como secretaria en una clínica médica del barrio obrero de Ouzai, al sur de Beirut.

Ibrahim Hoteit, un activista que representa a las familias de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut, dijo a la AFP que las niñas «han quedado ahora sin madre ni padre, después de que ambos murieran en masacres igualmente horribles».

«Su sueño era que llegáramos a la verdad y lográramos justicia» en la investigación sobre el puerto, dijo Hoteit tras asistir a su funeral.

«Hoy nos comprometemos con ella a cumplir su sueño».

– La voluntaria –

En la zona de Aley, al sureste de Beirut, Rana Shaya fue a una farmacia gestionada por una ONG local para recoger medicamentos destinados a las personas desplazadas por la guerra.

Cuando entraba en la farmacia, un ataque aéreo israelí mató a todos los que estaban dentro.

En su ciudad natal de Baysur, su familia recibió el pésame el jueves, y su cuñado Sami dijo a la AFP: «Desde el comienzo de la guerra, ella se había ofrecido como voluntaria para ayudar a los desplazados».

Shaya deja atrás a un esposo y dos hijos. La familia recordará siempre a «Rana, decidida y llena de vida», dijo Sami.

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