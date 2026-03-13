Una presunta confrontación entre bandas causa cinco muertos a tiros en Honduras

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Tegucigalpa, 13 mar (EFE).- Una presunta confrontación entre bandas criminales en el norte de Honduras causó este viernes al menos cinco hombres muertos a tiros, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

El crimen múltiple se registró en la aldea El Espino, departamento de Yoro, y los cinco hombres serían miembros de ‘El Cartel del Diablo’, indicó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilmer Mayes.

Agregó que la confrontación entre las bandas criminales tiene su origen en la disputa del control territorial en el sector de Sulaco y que se produjo después de una intervención de la Policía Nacional.

Ante la presencia policial, según Mayes, los integrantes de una de las bandas criminales se trasladaron hacia zonas montañosas, donde se produjo el enfrentamiento con el otro grupo de presuntos delincuentes.

Las autoridades solo han identificado a 2El Cartel del Diablo’ y no al otro grupo.

Mayes señaló que ‘El Cartel del Diablo’ opera en el departamento de Yoro y se dedica a delitos como el narcotráfico, la extorsión, sicariato y homicidios, entre otros delitos.

Las autoridades consideran que a raíz de las operaciones policiales contra el crimen, que se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía) y las Fuerzas Armadas, las bandas se desplazan a otras regiones, donde se enfrentan con otras bandas rivales que defienden territorios que controlan.

La violencia criminal en Honduras afecta varios de los 18 departamentos del país, en los cuales las autoridades con frecuencia denuncian el hallazgo de extensas plantaciones de arbustos de hoja de coca y laboratorios artesanales para la elaboración de pasta para la producción de cocaína. EFE

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