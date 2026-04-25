Una reflexión del efecto de la crisis financiera en otra generación de emigrantes gallegos

3 minutos

París, 25 abr (EFE).- El periodista Antonio Rodríguez Castiñeira, hijo de emigrantes gallegos, que nació y creció en Suiza, reflexiona a partir de su experiencia íntima sobre cómo la gestión de la crisis financiera, protegiendo al sector bancario en detrimento de medidas sociales, dio lugar una nueva generación de emigrantes.

En un libro publicado en Francia a finales del año pasado y que quiere que también salga en España, Rodríguez Castiñeira hace un examen crítico del que ha sido su trabajo como periodista de la agencia AFP, con la que cubrió de primera mano desde Washington la quiebra en septiembre de 2008 del banco Lehman Brothers y la crisis financiera global que vino después, con sus consecuencias.

Porque, como cuenta ahora a EFE, lo que le chocó en los años siguientes, y sobre todo en 2017 al volver a Galicia por la muerte de su madre, es que había un nuevo movimiento de emigración al exterior por falta de oportunidades, algo que ya habían sufrido sus propios padres en la década de los años 60 del siglo XX.

Y a ese respecto, considera que los periodistas -empezando por él mismo- fallaron a la hora de clarificar al público elementos de lenguaje utilizados por los políticos y traducir el significado concreto de expresiones como «devaluación interna» y otros eufemismos para las políticas de austeridad.

Rodríguez Castiñeira señala cómo en 2018, diez años después del estallido de la crisis, el que había sido el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, le reconoció que la gestión de la situación con medidas centradas en salvar el sistema financiero contribuyó a alimentar el auge de los populismos.

Y también recuerda que en septiembre de 2021 la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió que la política de austeridad aplicada en esa situación fue un error.

El título del libro, ‘Les chemins de la colère’ (Los caminos de la ira), parafrasea la famosa obra de John Steinbeck ‘Las uvas de la ira’ (1939), y para hilvanar el relato recurre a la figura de un taxista con quien hace el trayecto entre Galicia y Suiza, y que aunque no es un personaje real sí que se basa en una realidad, la de los taxistas que hacían ese recorrido para los emigrantes.

Eso le permite introducir testimonios de personas reales con las que pone nombres y caras a las que estima que son las secuelas que ha dejado la crisis y un libre comercio que sin una mejor gestión termina propiciando el auge de la extrema derecha.

Establece, además, algunos paralelismos entre el Camino de Santiago, por el que han transitado muchos emigrantes gallegos, con la famosa Ruta 66 que contribuyó a popularizar Steinbeck en su obra citada, sobre la Gran Depresión en Estados Unidos en los años 30.

El libro es también un relato de la emigración contado en primera persona, y en particular del dolor que hay detrás del término ‘morriña’, que no por casualidad llegó al español desde el gallego.

«La morriña es un sentimiento muy cruel y que no deseo a nadie», subraya Rodríguez Castiñeira.

En uno de los pasajes más emotivos de la obra, el periodista reproduce lo que le dijo Marcelino, un emigrante que al jubilarse junto a su mujer había podido volver a Galicia de Suiza, pero había dejado allí a sus hijos: «Cuando me fui, dejé aquí a todos los que más quería. Y ahora que he vuelto, los que quiero se han quedado allí». EFE

ac/mra