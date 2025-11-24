Una relatora especial de la ONU pide en Cuba el fin del embargo de EEUU

afp_tickers

2 minutos

Una relatora especial de la ONU instó este viernes en La Habana a Estados Unidos a «levantar» el embargo contra Cuba, que tiene «graves consecuencias» humanitarias, al presentar un reporte sobre su visita de 10 días a la isla.

«Pido a Estados Unidos que levante todas las medidas coercitivas unilaterales a Cuba y a las empresa cubanas», señaló en conferencia de prensa la bielorrusa Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

Cuba se halla bajo un embargo comercial desde hace más de seis décadas que el presidente Donald Trump endureció durante su primer mandato (2017-2021), como ningún otro presidente estadounidense.

Desde que regresó en enero a la Casa Blanca, el magnate republicano ha aumentado su presión contra la isla comunista y la volvió a incluir en la «lista de países que patrocinan el terrorismo», lo que dificulta el comercio y la inversión extranjera.

«Insto a Estados unidos a que deje de utilizar la retórica de las sanciones, las campañas de máxima presión» y «la designación de estado patrocinador del terrorismo (…) para aislar a Cuba», añadió Douhan.

Subrayó que el embargo, que calificó como «la política de sanciones unilaterales más prolongada de la historia», provoca «graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo».

En los últimos cinco años, Cuba ha tenido un acelerado deterioro económico, con una fuerte inflación, carencias de todo tipo y cotidianos apagones.

La relatora explicó que durante su visita, que concluye este viernes, se reunió con representantes del gobierno y del sector privado, religiosos, diplomáticos y miembros de la sociedad civil, sin «ningún impedimento».

El informe de Douhan será presentado en septiembre próximo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

rd/nn