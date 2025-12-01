Una taquería en México hace honor a Dua Lipa con ritmo y sabor para sus fans

Al son de la música de Dua Lipa, cientos de sus fans bailaban y comían este lunes en La Dua, una taquería en la capital mexicana que por unos días ofrece convertir el pegadizo repertorio de la superestrella pop en una suculenta experiencia gastronómica.

En el día inaugural de apenas cinco que estará abierta, La Dua alborotó el corazón de la zona gastronómica de La Condesa, barrio bohemio y chic de Ciudad de México, donde ansiosos seguidores de la cantante aguardaban su turno para ingresar, mientras decenas de periodistas registraban el evento.

Con su música sonando a todo volumen y el local decorado con los colores rojo, blanco y celeste que identifican a Radical Optimism, su más reciente álbum, la taquería es un efímero templo para sus fans, que no paraban de hacerse fotos y videos, mientras comían o se lanzaban a bailar sus canciones favoritas.

«Dua tiene un amor muy grande por México y tenía que representarlo de alguna forma con la cultura mexicana y qué más que poner unos tacos», dijo entusiasmado Diego Rangel, mientras hacía la fila para ingresar.

Acceder no es fácil. Los interesados deben registrarse en línea para alcanzar uno de los 800 lugares asignados cada día.

«Tenía que vivir la experiencia», añade Rangel, de 32 años, quien viajó desde el estado de Aguascalientes (norte) y acudirá a dos de los tres conciertos que la cantante británica ofrecerá en Ciudad de México, la última escala de su gira por América Latina.

El menú de La Dua incluye tres tacos, un consomé, y tres opciones de bebida, por 249 pesos mexicanos (14 dólares).

Los tacos llevan los nombres del álbum y de dos canciones: «Radical Optimism», es el de barbacoa con queso; «Houdini», el de chicharrón, y «Maria», el de arrachera (res), explica Luis Serdio, propietario de la taquería Los Caramelos, socio en la creación del proyecto.

«Está muy original la idea, está muy padre (fantástica) y más porque se adapta a nuestra cultura», dice Katia Martínez, empleada de 29 años quien viajó desde Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, para ver en vivo a la cantante y probar sus tacos.

«La decoración es lo que más refleja el estilo de Dua Lipa y siento que es parte de lo que trae en este tour, que se quiere adaptar al lugar al que viene», opinó por su parte Omar Guerrero, de 26 años, llegado desde San Luis Potosí (noreste).

Entre manjares, música y bebida, un secreto anhelo late entre todos los asistentes: la posibilidad de que la estrella de origen albanés se anime a visitar la taquería.

«¡Nos encantaría! Es bienvenida, es su espacio, al final se diseñó pensando en ella», dijo Serdio expectante.

