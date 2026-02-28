Una treintena de peregrinos españoles varados en Jerusalén por la guerra

Guillermo Azábal y Patricia Martínez

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Veintinueve peregrinos españoles se quedaron varados este sábado en Jerusalén Este, la víspera en la que debían volar de regreso a España, debido al inicio esta mañana de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

La mayor parte de los peregrinos procede de la localidad almeriense de Cuevas del Almanzora, pero también hay algunos oriundos de Zaragoza, Barcelona, Málaga, Jaén y Sevilla.

El grupo comenzó su viaje a Tierra Santa el pasado 22 febrero y tenía planeado volver a España mañana domingo, 1 de marzo, pero su vuelo de regreso, con la compañía Air Europa, fue cancelado tras el cierre sin fecha de reapertura del espacio aéreo israelí.

«Esto nos pilla muy de sorpresa, no estamos acostumbrados a oír estas alarmas y meternos debajo del párking esta mañana al salir de la Ciudad Vieja (…) Esto no estamos acostumbrados a vivirlo en España», dijo a EFE el padre Antonio Cobo, sacerdote de la Diócesis de Almería que ejerce su ministerio en Cuevas del Almanzora.

El grupo en Jerusalén, que asegura se mantienen con muy buen ánimo y tranquilidad -viendo películas y sevillanas en el hotel- está en contacto con el Consulado General de España en Jerusalén para que les indiquen cuándo podrán ser evacuados.

Según indicaron a EFE fuentes diplomáticas, hay otro grupo de peregrinos españoles atrapado en la ciudad palestina de Belén, en la Cisjordania ocupada a pocos kilómetros al sur de Jerusalén y separada por un puesto de control militar israelí.

El padre Cobo relató cómo, hoy antes del amanecer, a la cinco de la mañana, acudieron a la Ciudad Vieja a realizar el viacrucis, cuando se cruzaron con cientos de musulmanes que venían de rezar en Al Aqsa y, después de celebrar su misa solitaria en el Santo Sepulcro, coincidieron con numerosos judíos que iban a rezar al Muro de las Lamentaciones por el ‘sabbat’.

«Estas culturas distintas, tres religiones, el mismo Dios. Monoteístas. Si estuviéramos unidos… A mí hoy me ha impresionado. Fíjate, todos rezando, y si lo hiciéramos todos juntos se ganaría tanto», añadió el padre Cobo.

Durante la semana, la expedición había visitado lugares bíblicos como Cafanaúm (cerca del mar de Galilea), Abu Gosh, Haifa y el Monte Carmelo, entre otros.

Otra de las peregrinas, Marisa Espinilla, de Jaén, contó a EFE cómo la situación se volvió «más tensa» al regresar a desayunar al hotel a las 8 de la mañana. Fue entonces cuando sonaron las primeras alarmas a las que les siguieron indicaciones para dirigirse al refugio.

«Veníamos de peregrinación y confiando en el Señor, así que sea lo que Dios quiera. Muchos estamos tranquilos. Sabemos que no es la primera vez que (esto) pasa en Israel y pensamos que vamos a salir cuando sea seguro», afirma con tono tranquilizador, después de contar que muchos de los peregrinos ya habían anulado antes el viaje por la inseguridad de la zona.

Por su parte, el peregrino José Fernández, de Cuevas del Almanzora, valoró el buen ánimo del grupo a medida que avanzaban las horas. Mientras, en el cielo de Jerusalén, seguían escuchándose las explosiones de las intercepciones israelíes y el sonido de los cazas pasadas las seis de la tarde.

«Una cosa nueva para nosotros, estamos encerrados en el hotel y pasándolo lo mejor que podemos (…) Nos han dado una serie de señalizaciones sobre qué hacer cada vez que suenan las alertas. Estamos todos juntos y localizados», detalló.

Por otra parte, el Ministerio español de Asuntos Exteriores ha recomendado también a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aseverado que está siguiendo de cerca la «grave situación» tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.

«La violencia solo trae caos», escribió Albares en su cuenta de X. EFE

