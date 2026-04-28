Unas 3.000 mujeres murieron en Rusia entre 2022 y 2024 a causa de la violencia de género

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Moscú, 28 abr (EFE).- Unas 3.000 mujeres murieron asesinadas en Rusia entre 2022 y 2024 por violencia de género, calculó este martes el portal opositor ruso The Insider apoyándose en informes de activistas de derechos humanos y cifras presentadas por el país en la Organización de las Naciones Unidas.

Complementariamente, un informe presentado por el proyecto independiente ‘Algoritmo de la Luz’ situó en 2.284 el número de mujeres asesinadas por violencia de género entre 2022 y 2023, 2.123 de ellas a manos de sus parejas.

Esa ONG señaló que las cifras se mantienen estables desde 2011, con un repunte en los años del coronavirus y las consecuentes cuarentenas en los hogares, cuando aumentó más de un 70 %.

«Las mujeres son más propensas a no seguir adelante con las denuncias y son menos propensas a presentarlas. Ya no confían en el sistema. Temen que la divulgación del hecho dé lugar al acoso (a la víctima)», señaló una activista anónima citada por The Insider.

El Gobierno censura y persigue a las organizaciones sin ánimo de lucro y refugios para las víctimas que tratan de concienciar social y políticamente del maltrato hacia las mujeres por parte de sus parejas y familiares.

Los activistas advierten que el problema se ha visto agravado con la guerra, ya que muchos combatientes vuelven del frente de Ucrania con trastornos postraumáticos y lo canalizan a través de la violencia.

Además, buena parte de ellos son antiguos maltratadores que se han librado de sus condenas de prisión a cambio de alistarse en el ejército ruso y han vuelto a reincidir.

La ausencia de una ley y castigo

The Insider narra multitud de casos de reincidencia ante la ausencia de una legislación punitiva para los casos de violencia de género y violencia doméstica.

En muchos casos, a pesar de decenas de denuncias provenientes de distintas personas, la policía únicamente conversa con el maltratador para tratar de disuadirle de volver a agredir.

Los expertos citados por ese portal coinciden en que los datos oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema en Rusia y subrayan que en la legislación nacional ni siquiera existe una definición oficial de lo que constituye este tipo de agresiones.

Por ejemplo, el Ministerio del Interior no incluye en sus informes de violencia doméstica los casos de agresiones contra mujeres cometidos por las parejas con las que no están legalmente casadas. También se excluyen las situaciones resueltas sin sentencia judicial.

Las regiones que registran los mayores índices de violencia de género son las del Cáucaso Norte: Chechenia, Daguestán e Ingushetia.

Las mujeres se enfrentan allí a una cultura completamente patriarcal en la que están ampliamente extendidos los crímenes de honor por los cuales, en colaboración con las fuerzas de seguridad regionales, se han perseguido a mujeres incluso fuera del país con el objetivo de asesinarlas.

A finales de marzo, el senador ruso y ​​jefe del Comité de Legislación de esa cámara, Andréi Klishás, justificó la ausencia de legislación en Rusia para penalizar la violencia doméstica porque ello atenta contra la familia tradicional.

En 2017 el presidente ruso, Vladímir Putin, despenalizó parcialmente la violencia doméstica reduciéndola a una falta administrativa si no tenía consecuencias graves y se trataba de un primer delito.EFE

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