Unas 38 comunidades serán reasentadas para dar paso al nuevo embalse del Canal de Panamá

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Ciudad de Panamá, 18 mar (EFE).- Unas 38 comunidades serán reasentadas para dar paso a la construcción de un nuevo embalse para abastecer de agua al Canal de Panamá, que culminó la primera fase de diálogo con las familias afectadas, a las que ofrece «compensación en materia de vivienda, terrenos, medios económicos y socioculturales».

El Canal, que une el Atlántico y el Pacífico y es el único de agua dulce en el mundo, se alimenta de dos embalses e impulsa la construcción de un tercero, en la cuenca del río Indio, un proyecto de 1.500 millones de dólares que le garantizará el abastecimiento por los próximos 50 años, aliviando así la presión que ejerce la crisis climática y el crecimiento de la capital panameña sobre el recurso hídrico.

La administración de la vía, por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, informó este miércoles que se completó «la primera fase de un proceso de diálogo que se desarrolló durante nueve meses e incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales.

Como parte del llamado Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Restablecimiento de Medios de Vida «se completaron siete jornadas de diálogo en cada una de las nueve zonas geográficas que agrupan a las 38 comunidades que serán reasentadas en el marco del proyecto, siguiendo estándares internacionales como la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés)».

«Producto de este diálogo y atendiendo opiniones y recomendaciones de las familias, el Canal presentó su compromiso, en un documento escrito, que contiene las medidas de compensación en materia de vivienda, terrenos, medios económicos y socioculturales, que fueron discutidas durante estos 9 meses y que atienden los impactos, mejoras a las condiciones actuales y acciones para el restablecimiento de los medios de vida», indicó un comunicado oficial.

Estas medidas, añadió, «son reglas que se aplicarán por igual en todas las comunidades, y serán la base con la cual el Canal trabajará de forma individual con cada una de las familias en las características únicas de su reasentamiento y compensaciones».

El proyecto del nuevo embalse no está exento de polémica y en julio de 2025 fue demandado ante el Supremo por un grupo de campesinos que acusa la inconstitucionalidad del proyecto.

El Canal destaca que el nuevo embalse permitirá atender la escasez de agua en temporadas secas, aportando un volumen de esta equivalente a entre 11 y 15 tránsitos diarios por el paso navegable, que actualmente, en condiciones óptimas, gestiona hasta 38 diarios.

El proyecto «es crítico para todos los panameños», porque la presión hídrica que sufre el Canal proviene sobre todo del consumo urbano, ya que los dos embalses que lo alimentan también dotan de agua a más del 50 % de la población del país, ha dicho el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez. EFE

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