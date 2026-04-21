Unas 650 regiones y ciudades de la UE reclaman mayor decisión sobre los fondos europeos

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Bruselas, 21 abr (EFE).- Unas 650 regiones y ciudades de la Unión Europea reclamaron este martes a la Comisión Europea una mayor capacidad de decisión en la gestión de los fondos de cohesión del próximo presupuesto plurianual que están negociando las instituciones comunitarias para el periodo 2028-2034.

«Venimos a defender el rol de las regiones, pero sobre todo de las ciudades, porque es en la ciudad donde hacemos frente a la emergencia para el acceso a la vivienda, donde también queremos darle la vuelta al modelo económico (…) o donde luchamos en primera linea ante las desigualdades», dijo Elisenda Alemany, concejala de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, en declaraciones a la prensa.

Alemany se reunió hoy en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la Política de Cohesión, Raffaele Fitto, en un encuentro en el que también participó la eurodiputada de ERC Diana Riba, para entregarle 650 firmas de representantes de regiones y ciudades europeas reclamando mayor control sobre los fondos.

En su propuesta para el presupuesto plurianual, la Comisión Europea ha condicionado por primera vez el desembolso de estos fondos al cumplimiento de planes nacionales que deberán cumplir los Estados de la UE y las regiones y ciudades piden tener voz en el diseño de las prioridades presupuestarias.

En este sentido, Riba reclamó, «en primer lugar, que las regiones y ciudades tengan un papel importante en este presupuesto de la UE; la segunda, que haya certidumbre y no solo simplificación» y que en el reparto de los fondos se tenga también en cuenta a un grupo «buen nutrido» de sectores económicos y evitar que una gran parte se destine a la seguridad y la defensa.

«Con el tema de la seguridad y defensa creemos que tenemos que tener mucho cuidado», manifestó Riba en alusión a la intención de la Comisión Europea de potenciar las inversiones en este ámbito.

El Parlamento Europeo votará la semana próxima su propuesta sobre el presupuesto plurianual para poder empezar a negociar las cuentas cuando el Consejo de la UE -los Estados miembros- acuerden por su parte su posición, con vistas a que estén listas para entrar en vigor en 2028. EFE

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