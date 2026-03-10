The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Universal prepara una película biográfica sobre los orígenes de Bon Jovi, según Deadline

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 10 mar (EFE).- Universal Pictures está preparando una película biográfica sobre los años de formación de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, según informó este martes el medio especializado Deadline.

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del líder del grupo, Jon Bon Jovi, para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.

Esta es la primera película de los autores de éxitos como ‘Livin’ on a Prayer’, aunque su trayectoria ha sido documentada a través de diversas producciones como ‘Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi’, el documental que conmemoraba su 40 aniversario.

El origen de la banda se remonta a 1984 en Sayreville, Nueva Jersey, cuando Jon Bon Jovi logró que ‘Runaway’ se convirtiera en un éxito de la radio.

Compuesta por su amigo de la infancia David Bryan en los teclados, el experimentado baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, el grupo forjó la química entre el rock duro y las melodías pop que los catapultó al estrellato mundial con el álbum ‘Slippery When Wet’ en 1986. EFE

mvg/mgr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR