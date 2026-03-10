Universal prepara una película biográfica sobre los orígenes de Bon Jovi, según Deadline

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 10 mar (EFE).- Universal Pictures está preparando una película biográfica sobre los años de formación de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, según informó este martes el medio especializado Deadline.

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del líder del grupo, Jon Bon Jovi, para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.

Esta es la primera película de los autores de éxitos como ‘Livin’ on a Prayer’, aunque su trayectoria ha sido documentada a través de diversas producciones como ‘Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi’, el documental que conmemoraba su 40 aniversario.

El origen de la banda se remonta a 1984 en Sayreville, Nueva Jersey, cuando Jon Bon Jovi logró que ‘Runaway’ se convirtiera en un éxito de la radio.

Compuesta por su amigo de la infancia David Bryan en los teclados, el experimentado baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, el grupo forjó la química entre el rock duro y las melodías pop que los catapultó al estrellato mundial con el álbum ‘Slippery When Wet’ en 1986. EFE

