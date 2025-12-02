Universidad en Miami aprueba de nuevo regalar un terreno a la polémica biblioteca de Trump

Miami (EE.UU.), 2 dic (EFE).- La universidad pública Miami Dade College (MDC) aprobó de nuevo este martes regalar un terreno público valorado en más de 300 millones de dólares para albergar la futura biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El consejo del MDC avaló otra vez de forma unánime ceder un terreno público de 2,63 acres (más 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad en el centro de Miami para el proyecto, tras una sesión de más de cuatro horas en la que activistas consideraron al proyecto un exceso y un «insulto».

La institución ya había validado la transferencia el 23 de septiembre pasado, pero tuvo que repetir la votación después de la demanda del historiador local Marvin Dunn, quien acusó a la universidad de violar la ley estatal de transparencia al ceder el terreno sin un aviso público anticipado del asunto. EFE

