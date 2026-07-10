Universidad pide suspender las deportaciones a Venezuela tras el doble terremoto

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Caracas, 10 jul (EFE).- El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) pidió este viernes a los países cancelar definitivamente o suspender las deportaciones a Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, al considerar que esta tragedia ha agravado la emergencia humanitaria y económica ya existentes en el país.

El centro indicó en un comunicado que se debe suspender el traslado forzado o deportación de personas a un lugar en el que existe el riesgo de que sufran persecución, tortura u otros daños graves o irreparables.

«La suspensión de los retornos forzados debe comprender a las personas solicitantes de asilo rechazadas antes de los terremotos», añadió.

Aunque previamente se hubiese encontrado que no necesitaban protección internacional, las nuevas circunstancias en Venezuela «ahora podrían justificar que tengan nuevos motivos para solicitar asilo y llegar a ser reconocidos como refugiados sur place».

El Centro de Derechos Humanos también solicitó al Estado venezolano que restablezca los servicios consulares en aquellos países donde está suspendido, para que los ciudadanos puedan hacer sus trámites.

«Los ciudadanos no tienen por qué cargar con las consecuencias de las diferencias políticas entre sus gobernantes y tanto los venezolanos en el exterior como los migrantes en Venezuela necesitan más que nunca el apoyo de sus servicios consulares para la realización de diferentes trámites», apuntó.

Desde el pasado 24 junio, cuando se registraron los terremotos, las autoridades venezolanas no han informado públicamente sobre el aterrizaje de vuelos con deportados.

Horas antes de que se registrara el doble terremoto, un avión con más de un centenar de migrantes repatriados llegó al estado La Guaira, el más afectado por el desastre. Las autoridades llevaron a estas personas a un hotel, donde debían procesar sus datos para dejarlos ir al día siguiente, pero el lugar se vino abajo y quedaron atrapados. No hay cifras de cuántos sobrevivieron.

Desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo, un total de 164 aviones, la gran mayoría desde EE. UU, han aterrizado en Venezuela con migrantes repatriados.

Al menos 3.889 personas han fallecido tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio y 16.740 ha resultado heridas, según el balance oficial de este jueves.

Este viernes, un sismo de magnitud 3,9 sacudió el norte de Venezuela lo que provocó desalojos masivos de los edificios en Caracas por prevención. EFE

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