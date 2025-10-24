Universitarios agradecen al Vaticano las canonizaciones y preparan una misa de celebración

Caracas, 24 oct (EFE).- Dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, agradecieron este viernes al Vaticano las canonizaciones del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos, e invitaron a una misa de celebración este sábado dentro de la institución.

La Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV indicó que la eucaristía se llevará a cabo en la plaza del Rectorado, donde señaló que pueden reunirse alrededor de 5.000 personas, por lo que prevé sea «un espacio de reencuentro» para celebrar la llegada a los altares de ambos venezolanos, en especial la de Hernández, al ser también el primer «santo ucevista».

El conocido popularmente como ‘médico de los pobres’ se graduó de médico en la UCV en 1888.

Durante una conferencia de prensa, la FCU hizo un llamamiento a los venezolanos que asistirán a «pedir por la paz y la democracia» del país, y dijo que será también una ocasión para «orar por la liberación de los presos políticos». EFE

