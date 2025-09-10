The Swiss voice in the world since 1935

Uno de cada 17 coches en el mercado ruso es chino

Moscú, 10 sep (EFE).- En Rusia hay actualmente 2,65 millones de unidades de coches chinos, es decir, uno de cada 17 turismos es de una marca china, informó este miércoles la agencia Autostat.

Para comienzos de 2026, según analistas, su número irá en aumento y superará la cantidad de vehículos estadounidenses (3,18 millones) y franceses (2,7 millones).

En cuanto a la marca china más popular en Rusia, se trata, según Autostat, de Chery, que representa el 22 % de todos los vehículos vendidos en este país.

Actualmente en Rusia hay más de 580.000 turismos de esa marca.

Le siguen Haval (468.600 unidades en total) y Geely (457.900 unidades).

El líder del mercado ruso sigue siendo Lada, producida por el consorcio automotriz ruso AutoVAZ. EFE

