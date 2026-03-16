Uno de cada cinco adolescentes australianos usa TikTok pese al veto a las redes sociales

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Sídney (Australia), 16 mar (EFE).- Uno de cada cinco adolescentes australianos de entre 13 y 15 años sigue accediendo a TikTok pese a las restricciones a las redes sociales para menores de 16 años que Australia comenzó a aplicar en diciembre, según datos remitidos este lunes a EFE por la plataforma de control parental Qustodio.

El análisis, uno de los primeros desde que se implementó la normativa y basado en el uso de aplicaciones entre noviembre de 2024 y febrero de 2026, muestra que el 21 % de los jóvenes de 13 a 15 años utilizó TikTok al menos una vez durante febrero de este año. Entre los niños de 10 a 12 años, casi un 7 % también accedió a la plataforma.

El estudio analizó el porcentaje de menores que utilizaron cada aplicación al menos una vez al mes durante más de cinco minutos consecutivos y divide los datos en tres grupos de edad: 10-12, 13-15 y 16-18 años.

Los resultados apuntan a que la prohibición ha tenido un efecto medible en el uso de algunas plataformas, aunque desigual según la red social y la edad de los usuarios. El informe, no obstante, no especifica por qué vías los menores continúan accediendo a estas aplicaciones, ya sea mediante VPN, permisos parentales o cuentas con datos falsos.

Snapchat fue una de las aplicaciones más afectadas inicialmente. Entre los adolescentes de 13 a 15 años, el uso cayó más de 16 puntos porcentuales entre noviembre de 2025 y enero de 2026, una reducción casi cinco veces mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, en febrero se observó un ligero repunte, hasta el 20 % de usuarios en ese grupo de edad, frente al 18 % de enero.

Instagram también registró descensos relevantes, con cerca de un 12 % menos de adolescentes de 13 a 15 años accediendo a la plataforma entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, según el análisis.

YouTube se mantuvo entre las aplicaciones más utilizadas por menores. En febrero, el 37 % de los adolescentes de 13 a 15 años accedió a la plataforma, incluso ligeramente por encima del grupo de 16 a 18 años (36 %).

El informe advierte de que parte de las variaciones puede explicarse por factores estacionales, ya que durante el verano austral y las vacaciones escolares el uso de aplicaciones suele fluctuar.

Además, el análisis no detecta por ahora una migración masiva hacia plataformas alternativas fuera de las restricciones.

Aplicaciones como WhatsApp o el videojuego social Roblox registraron aumentos moderados, mientras que redes emergentes como Yope, Coverstar o Lemon8 solo experimentaron picos breves de interés.

Australia comenzó en diciembre a aplicar una ley pionera que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que el Gobierno defiende como necesaria para proteger la salud mental de los adolescentes, aunque algunos analistas cuestionan su eficacia y advierten de que puede resultar fácil de eludir por los menores. EFE

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