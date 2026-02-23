Unos 1,4 millones de alumnos comienzan clases en sistema de educación pública en Paraguay

2 minutos

Asunción, 23 feb (EFE).- Unos 1,4 millones de estudiantes iniciaron este lunes el año lectivo en instituciones públicas y subvencionadas en Paraguay, después de las protestas protagonizadas por docentes en rechazo al debate en el Senado de una reforma a la ley de jubilaciones públicas y que derivaron en amenazas de postergar el comienzo de las clases.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, acudió al Colegio Nacional EMD Ysaty, en Asunción, para dar inicio oficial a las clases en más de 9.000 escuelas del país, a las que asisten 1.467.803 estudiantes.

«Hoy es un día donde tenemos que renovar nuestros sueños, nuestros compromisos, tenemos que renovar el hambre, el hambre de querer ir por más», afirmó Peña en su discurso, en el que aseguró a los alumnos que «el futuro va a estar determinado por ustedes, por las ganas que tengan».

En declaraciones a periodistas, el ministro de Educación, Luis Ramírez, dijo haber recibido un reporte de más de 100 obras terminadas en instituciones educativas, aunque reconoció que existen escuelas con «detalles que faltan terminar».

Durante 2025, el Ministerio de Educación y Ciencias realizó 1.777 intervenciones en escuelas y colegios, con una inversión de unos 44 millones de dólares, según publicó en su web el canal Paraguay TV.

El despacho de Educación informó que 22.067 nuevos docentes se suman este año al sistema educativo.

Gremios de docentes amenazaron con retrasar el inicio del año escolar en rechazo a un proyecto de reforma a la ley de jubilaciones públicas que plantea fijar en 57 años la edad mínima de retiro para los trabajadores del sector público tras 25 años de aportes, cuya discusión en la Cámara Alta fue suspendida hace dos semanas y aplazada para el próximo 25 de marzo.

El oficialismo contaba con los suficientes votos para sacar adelante la reforma, pero reconoció que el texto necesita una mayor discusión con los involucrados.

Los funcionarios del magisterio, los docentes universitarios, los militares y policías no requerían una edad mínima de jubilación, lo que ha sido el detonante de las protestas.EFE

nva/lb/nvm

(foto)