Unos 300 presos comunes inician una huelga de hambre en una cárcel de Venezuela, dice ONG

2 minutos

Caracas, 13 feb (EFE).- Un grupo de «más de 300 presos» comunes inició este viernes una huelga de hambre en la cárcel conocida como Tocuyito, en el estado venezolano Carabobo (norte), en protesta contra «presuntas torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos diariamente», aseguró una ONG.

En una publicación en X, citando a familiares de los reclusos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que los detenidos cantaron el himno nacional, «se negaron a recibir los alimentos» y luego «fueron sacados de sus celdas y trasladados a la cancha, donde los tienen desde esta mañana, bajo el sol».

«Este tipo de hechos evidencia que el régimen que continúa en Venezuela no tiene la voluntad alguna de respetar los derechos humanos de los privados de libertad y mucho menos de solventar la crisis penitenciaria que existe en Venezuela», consideró la organización.

En esta cárcel están detenidos presos de distintas ciudades del país, según la ONG, quienes «fueron trasladados bajo la falsa promesa de ser retornados a su penal de origen en seis meses», pero, añadió, «algunos tienen más de ocho meses en ese penal».

El OVP compartió un video de los familiares, quienes denunciaron «abuso psicológico y físico» a los presos y exigieron el traslado de sus parientes a otro recinto penitenciario.

«Ya basta de tanto maltrato. Desde esta mañana los están golpeando y los están maltratando, ya que ellos se negaron a recibir su alimentación», dice uno de los familiares, a quien la ONG no identificó.

El OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario el «cese inmediato» de los «tratos crueles, inhumanos y degradantes», y señaló que está documentando la situación para denunciarla ante instancias internacionales. EFE

ven/gad