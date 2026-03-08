Unos 7.700 franceses en Oriente Medio se han registrado para ser repatriados

París, 8 mar (EFE).- Unos 7.700 franceses que estaban en los países de Oriente Medio al comenzar la guerra el 28 de febrero se han registrado ante las autoridades de su país hasta ahora para ser repatriados, y una parte han podido viajar con los vuelos oficiales o con vuelos comerciales.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, que dio esa cifra este domingo en una entrevista a la emisora France Info, precisó que los vuelos fletados u organizados por el Gobierno con aviones comerciales o militares han llevado a Francia a 880 personas, el último de los cuales aterrizó esta tarde.

Confavreux, que anticipó que «habrá otros vuelos en los próximos días», estimó en 3.500 los franceses que han podido regresar a su país con vuelos comerciales, que es donde están poniendo más esfuerzos porque permitirían acelerar las operaciones.

Entre los que se han manifestado durante estos días sobre que querían volver a Francia hay 5.000 que se consideran prioritarios por «vulnerables», básicamente personas mayores, enfermos y familias con niños.

En Oriente Medio viven unos 400.000 franceses, sobre todo en Israel (221.000 registrados), Emiratos Árabes Unidos (64.000) y en los territorios palestinos (38.000), y cuando Estados Unidos e Israel empezaron los ataques contra Irán también había 40.000 franceses de paso.

Francia hace pagar 350 euros a las personas a las que repatría en los vuelos oficiales, un precio que no cubre los costos y que está muy por debajo de los billetes en las compañías comerciales. EFE

