Unos cien manifestantes apoyan a la nobel venezolana María Corina Machado en Barcelona

2 minutos

Barcelona, 6 dic (EFE).- Un centenar de personas participó este sábado en una marcha en Barcelona organizada por el partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Vente Venezuela, en respaldo a la opositora y a la «paz y la libertad» en el país latinoamericano.

Antes de que Machado reciba el galardón en una ceremonia en Oslo el próximo miércoles, la formación convocó este fin de semana concentraciones en ciudades de todo el mundo, varias de ellas en España.

Los manifestantes de Barcelona partieron del monumento a Colón portando luces encendidas «como símbolo de esperanza y transición a la democracia», para recorrer las calles de la ciudad hasta llegar a la estatua de Simón Bolívar, en la Villa Olímpica.

Los convocantes ensalzaron la «defensa de los derechos democráticos» por parte de Machado y «su papel en la búsqueda de una transición pacífica de la dictadura a la democracia».

«Para que en Venezuela haya paz y democracia, también se tienen que respetar los derechos humanos», declaró a EFE una portavoz de los organizadores.

Según la ONG Foro Penal, en noviembre se contabilizaban 884 presos políticos en Venezuela, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad.

«Hacemos un llamado a celebrar que este premio Nobel de la Paz, si bien lo recibirá María Corina Machado, es un premio que hacemos nuestro todos los venezolanos, por más de veinte años de lucha por el restablecimiento de la libertad», señaló la portavoz.

Los participantes en la marcha portaron pancartas en las que se leían lemas como: «El Nobel es mío» y «El Nobel es de todos los venezolanos».

En España están previstas concentraciones en más de veinte ciudades, entre ellas Madrid, Alicante, Zaragoza y Valencia, además de movilizaciones en diversas capitales europeas, Australia, Canadá y Latinoamérica. EFE

gx/fl/ie/lar

(foto)