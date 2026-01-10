Urtasun inaugura en Nueva Delhi el año de alianza cultural entre España y la India

Nueva Delhi, 10 ene (EFE).- El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, inauguró este sábado en Nueva Delhi la Feria Internacional del Libro de la capital, en el primer acto del Año Dual España-India, que en los próximos meses desplegará la agenda cultural, turística y tecnológica más ambiciosa hasta la fecha entre ambos países.

En su discurso frente al público indio, Urtasun subrayó el valor del multilateralismo y de la cooperación cultural en un momento de tensiones globales, y defendió que la diversidad lingüística y cultural es una de las principales fortalezas compartidas por España y la India.

«España comparte con la India la misma riqueza: la diversidad de sus lenguas y expresiones culturales, y la delegación literaria que representa a España en esta edición es una prueba de ello», dijo Urtasun durante el acto de apertura, celebrado junto al ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan.

La delegación española escogida por el Ministerio de Cultura reúne a autoras de distintas tradiciones literarias y comunidades autónomas, entre ellas la escritora vasca Leire Bilbao, la poeta catalana Àngels Gregori, la asturiana Berta Piñán y la andaluza Elisa Fernández Guzmán.

Urtasun, que realiza su primera visita oficial a la India como ministro, llegó este sábado a Nueva Delhi para dar inicio al Año Dual 2026 en la feria, donde España participa como País Foco, y poner en marcha una agenda que se extenderá durante todo el año en tres ámbitos: la cultura, el turismo y la inteligencia artificial.

Según destacó el ministro, los principales objetivos de este año conjunto serán reforzar la cultura, la economía y la tecnología y abrir «innumerables oportunidades para el negocio editorial, nuevas traducciones, vías de colaboración y mercados».

La Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, que se celebra desde este sábado hasta el 18 de enero, es una de las principales citas editoriales de Asia y una referencia global del sector.

La inauguración de la feria se produce dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera el Año Dual como una pieza clave de la estrategia exterior española en Asia. «Queremos también que haya acuerdos comerciales con India, con Indonesia, con México», afirmó el jueves.

Sánchez destacó que 2026 será la ocasión para reforzar los lazos estratégicos, culturales y tecnológicos con la India, al que definió como un «gran gigante y poder global». EFE

