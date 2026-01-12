Urtasun y su homólogo de India exploran nuevas vías de colaboración cultural bilaterales

Nueva Delhi, 12 ene (EFE).- El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, se reunió este lunes en Nueva Delhi con su homólogo indio, Gajendra Singh Shekhawat, con quien dialogó sobre nuevas vías de colaboración bilateral, en el marco de su visita al país asiático para inaugurar el Año Dual España-India.

«Durante su encuentro, Ernest Urtasun y Gajendra Singh Shekhawat han dialogado acerca de las prioridades de cada país en materia de cultura y cómo abrir nuevas vías de colaboración e internacionalización, tanto del arte como de los profesionales de la cultura de España y la India», informó el Ministerio de Cultura español en un comunicado difundido hoy.

Por su parte, en un mensaje en su perfil de X, Singh Shekhawat calificó su reunión con Urtasun de «interesante y fructífera» para el fortalecimiento de los lazos culturales y turísticos entre España y la India.

La visita de Urtasun a la India, que finaliza este lunes, ha constituido el primer acto del Año Dual España-India, una iniciativa que busca intensificar la cooperación cultural, turística y tecnológica entre Nueva Delhi y Madrid que ha arrancado esta semana con la participación española como País Foco en la Feria Internacional del Libro de la capital india.

Además, este lunes, Urtasun se ha reunido con representantes del Festival Internacional de Cine de Goa, el principal certamen cinematográfico de la India y uno de los más importantes de Asia.

España confirmó que será el País Invitado en la próxima edición del festival, la 54ª, que se celebrará en la segunda mitad del año.

El ministro español también ha mantenido un encuentro con representantes del sector del cine independiente de la India, con quienes ha abordado la actualización del acuerdo bilateral de coproducción cinematográfica entre España y la India, que está vigente desde 2012.

Como parte de su última jornada en la India, Urtasun ha visitado el centro del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, uno de los que cuentan con más alumnos en todo el mundo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la semana pasada el Año Dual España-India como una pieza clave de la estrategia exterior española en Asia.

Sánchez destacó que 2026 constituirá una ocasión para reforzar los lazos estratégicos, culturales y tecnológicos con la India, al que definió como un «gran gigante y poder global». EFE

