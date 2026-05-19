Uruguay analiza la posibilidad de enviar paneles solares a Cuba

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Montevideo, 19 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay analiza la posibilidad de llevar a cabo «un nuevo gesto humanitario» con Cuba, enviando paneles solares que sirvan para mitigar la crisis energética que vive ese país.

Según la Cancillería, la ayuda en este caso se haría a través de las agencias de Naciones Unidas que tienen competencia en esos temas.

Este lunes, un barco mercante con ayuda humanitaria de México y Uruguay atracó en la bahía de La Habana para apoyar al pueblo cubano, cuya crisis económica se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El Asian Katra, con bandera de Panamá, entró pasadas las 9.30 hora local (13.30 GMT) por la bocana de la bahía y media hora después atracaba en uno de los muelles con 1.672 toneladas de ayuda mexicana, principalmente alimentos y artículos de aseo, y de Uruguay, exclusivamente productos de alimentación.

Cuba tendrá este martes otra jornada de prolongados apagones, cuando nuevamente el mayor corte eléctrico desconecte a la vez el 59 % de la isla en el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La afectación diaria ha reportado en la última semana picos históricos. En las dos jornadas anteriores a este martes, las cifras alcanzaron el 65 % durante el horario de mayor demanda de energía (tarde-noche), mientras que el pasado jueves en la isla se reportó un récord del 70 % del país apagado simultáneamente.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.355 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW. EFE

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