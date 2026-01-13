Uruguay anuncia medidas ante el déficit hídrico y descarta la emergencia agropecuaria

Montevideo, 13 ene (EFE).- Uruguay anunció este martes una batería de medidas para paliar los efectos del déficit hídrico que afecta al sur del país, entre las que se encuentran el pastoreo en fajas adyacentes a las rutas nacionales y la habilitación de líneas de crédito para compra de forrajes.

Así lo anunció en una rueda de prensa el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien por el momento descartó que se decrete la emergencia agropecuaria, al considerar que las recientes lluvias han aliviado parcialmente la situación.

El titular de la cartera explicó que «no hay datos objetivos para declarar la emergencia», a pesar de reconocer el daño causado por el estrés hídrico.

Según informes del Instituto Uruguayo de Meteorología, la situación que vive Uruguay no llevará a que se repita la gran sequía del año 2023, cuando el país afrontó la peor crísis hídrica de su historia.

El Ejecutivo implementará acciones focalizadas en los departamentos (provincias) de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, identificados como los más vulnerables en este momento.

Entre las principales resoluciones destaca la postergación del vencimiento de enero del aporte patronal rural al Banco de Previsión Social (BPS). «Lo que estamos pidiendo al BPS es que esto que se tenía que pagar ahora se pague en mayo y lo de mayo se mueva para julio», detalló Fratti.

Asimismo, se autorizó el pastoreo de ganado en las fajas adyacentes a rutas nacionales y caminos rurales en las zonas afectadas.

En esta sentido, el ministro solicitó precaución a los conductores y a los productores para evitar accidentes de tránsito.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Colonización (INC) habilitó una línea de crédito específica para colonos y productores familiares del sur.

Se trata de préstamos de hasta 2.000 dólares con una tasa de interés del 5 %, destinados a la compra de forrajes y alumbramiento de agua, una medida que -según estiman- podría beneficiar a entre 1.000 y 2.000 productores.

Adicionalmente, el Banco República y República Microfinanzas dispondrán de líneas de crédito específicas para enfrentar las consecuencias de la sequía.

Las autoridades también informaron sobre un acuerdo con la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) para agilizar los permisos de construcción de pozos.

En cuanto a la evolución del clima, Fratti señaló que se mantiene una comunicación constante con Inumet para prever el comportamiento de las lluvias y advirtió que, si bien existe probabilidad de alguna precipitación para este jueves, se espera que sea «sin mayor envergadura», y no se prevén lluvias significativas para el resto del mes. EFE

