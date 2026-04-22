Uruguay busca impulsar el riego como una política productiva

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Montevideo, 21 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mantuvo este martes una reunión de la Comisión Interministerial de Riego, en la que fueron presentadas propuestas y proyectos piloto para fortalecer ese sector.

Tras el encuentro, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del país suramericano, Alfredo Fratti, apuntó a la prensa que el encuentro marcó un avance importante y que el próximo paso será definir por cuál de esos proyectos se comenzará.

Mientras tanto, el coordinador de la mencionada Comisión, Tabaré Aguerre, habló sobre las inversiones en riego y planteó que estas tengan un componente de inversión privada promovida.

«La actividad de riego es una actividad que ya está promovida en el marco de los beneficios fiscales que aplica la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Lo que hemos propuesto -y de hecho ya se ha efectivizado en el mes de diciembre- es una mejora de los incentivos fiscales en materia de riego», dijo.

Y añadió: «Estamos planteando una promoción diferencial para aquellos sistemas de tipo multipredial, porque entendemos que escalar el riego en Uruguay necesariamente va a requerir de la construcción de sistemas colectivos».

Según detalló Presidencia, Aguerre también «destacó la importancia estratégica del riego como herramienta para transformar las estructuras productivas y mejorar la capacidad de adaptación frente a la variabilidad climática».

En ese sentido, el coordinador señaló «que los impactos recientes de la sequía evidencian la necesidad de avanzar en este tipo de políticas, tanto por sus efectos en el sector productivo como en la sociedad en su conjunto».

En el encuentro, llevado a cabo en la sede del Poder Ejecutivo, participaron también los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de Ambiente, Edgardo Ortuño; y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. EFE

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