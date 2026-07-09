Uruguay condecora a los 31 bomberos que ayudaron a combatir los incendios en Chile

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Montevideo, 9 jul (EFE).- Los 31 bomberos uruguayos que ayudaron a combatir los incendios forestales ocurridos en Chile en enero de este año fueron condecorados este jueves por el Ministerio del Interior.

«Hoy nos reunimos con una profunda emoción, con un enorme orgullo para reconocer a este grupo de bomberos que este año representó a Uruguay en una misión solidaria en un país hermano», dijo a los efectivos el ministro del Interior, Carlos Negro.

Uruguay envió en enero un contingente de 31 bomberos a Chile para colaborar en el combate a los devastadores incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, que dejaron 21 fallecidos, 2.000 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas arrasadas.

«Gracias por la entrega, por el compromiso, por la valentía y la vocación de servicio que demostraron durante los días de trabajo en Chile», indicó.

Agregó que los bomberos no fueron solo a combatir incendios, sino que fueron a tender una mano y a llevar el apoyo de todo un país, diciendo «‘presente’ cuando un pueblo hermano lo necesitaba».

«La tarea que cumplieron en Chile habla de su profesionalismo, preparación y calidad humana. Trabajaron con responsabilidad, disciplina y espíritu de equipo. Por eso hoy podemos decir con orgullo y gratitud que supieron cumplir», enfatizó.

Los efectivos, seleccionados bajo criterios sanitarios y físicos, partieron el 22 de enero a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya y realizaron labores de ayuda y cooperación por siete días.

La misión de cooperación se extendió hasta el 31 de enero y se centró en el apoyo humano para el combate directo del fuego en zonas de difícil acceso, donde la maquinaria pesada no podía ingresar y se requería personal especializado en el manejo de situaciones ígneas.EFE

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