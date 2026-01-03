Uruguay expresa preocupación por ataque de EE.UU. y dice que Latinoamérica es zona de paz

2 minutos

Montevideo, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Se enfatiza sobre este punto que «los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas».

De acuerdo con esto, Uruguay llamó a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a «hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación».

Finalmente, la Cancillería uruguaya informó que está en contacto permanente con el Consulado de Caracas, «pendiente de la situación» de los connacionales que se encuentran en Venezuela.

En ese sentido, reportó que el personal consular y administrativo se encuentra en buen estado de salud.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

