Uruguay mantiene la inflación dentro del rango por dos años y medio al cierre de 2025

3 minutos

Montevideo, 7 ene (EFE).- La inflación ubicada dentro del rango de tolerancia de 4,5 % +/- 1,5 % fijado por el Comité de Coordinación Macroeconómica marcó el cierre de año de Uruguay, donde la Tasa de Política Monetaria se redujo otros 50 puntos básicos y se fijó en 7,5 %.

Este miércoles, el Banco Central del Uruguay publicó un nuevo Informe de Política Monetaria, documento que comparte cuatro veces por año y que incluye un análisis de inflación, los fundamentos y metas de la política monetaria y una evaluación de la gestión monetaria en función de las metas proyectadas.

Allí detalló que, en los últimos dos meses, la inflación interanual se redujo 34 puntos básicos respecto de septiembre y se ubicó en 4,1 %. De esta forma, alcanzó los dos años y medio dentro del rango de tolerancia del Gobierno.

«Asimismo, en los últimos meses ha convergido hacia la meta y se ha estabilizado en su entorno, por debajo del mismo», detalló el informe, que añade que la reducción de la inflación se explica por la caída de la inflación subyacente.

«Esta dinámica estuvo liderada por los precios transables, influenciados por la debilidad global del dólar y la estabilidad de los precios de los principales productos importados, y fue parcialmente mitigada por el precio de la carne, que se mantuvo en niveles elevados. Los componentes no transables también descendieron, aunque a un ritmo más lento, manteniéndose dentro del rango de tolerancia desde octubre, en un contexto de moderación salarial», puntualizó.

Finalmente, subrayó que el promedio de las expectativas de inflación a 24 meses -horizonte de política monetaria- «se mantuvo estable en niveles históricamente bajos, lo que da cuenta de la consolidación de la credibilidad de la política monetaria».

Por otro lado, el informe recuerda que el Banco Central redujo el pasado 23 de diciembre en 50 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la dejó en 7,5 %.

«Esta decisión forma parte del proceso iniciado en el segundo semestre, en el que la política monetaria se ha ido acercando progresivamente a su nivel neutral, con el objetivo de mantener condiciones financieras equilibradas y contribuir a la estabilidad de precios», explica.

Respecto al nivel de actividad, la economía uruguaya registró una expansión interanual del 1,2 % en el tercer trimestre de 2025, aunque experimentó una contracción desestacionalizada del 0,2 % frente al trimestre anterior.

Para el horizonte de proyección, el Banco Central estima que la economía crecerá en torno a su ritmo tendencial, impulsada fundamentalmente por el gasto privado y el consumo de los hogares.

En el plano internacional, el informe describe un escenario de «resiliencia» en la actividad global, apoyado en condiciones financieras favorables y la inversión en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. EFE

