Uruguay reduce en 100 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la deja en 6,5 %

3 minutos

Montevideo, 26 ene (EFE).- El Banco Central de Uruguay (BCU) redujo en 100 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la dejó en 6,5 %, informó este lunes el Comité de Política Monetaria.

«La inflación cerró el año 2025 en 3,65 %, ubicándose por debajo de las expectativas de los agentes económicos y del nivel proyectado por el BCU. Asimismo, el promedio de las expectativas de inflación a dos años continuó reduciéndose, con la mayoría de los relevamientos ubicándose en torno a la meta: analistas (4,45%), mercados financieros (4,6 %) y empresas (5,3 %). «, detalla un comunicado.

El documento añade que este comportamiento «reafirma la necesidad» de sostener un impulso monetario consistente con la convergencia de la inflación y de sus expectativas hacia el objetivo establecido.

En tanto, la principal entidad financiera uruguaya destaca que en el entorno internacional se profundizó la incertidumbre de políticas, lo que se tradujo en un nuevo impulso al debilitamiento del dólar a nivel internacional, especialmente en América Latina.

Sin embargo, en el ámbito nivel doméstico esta situación ha sido amplificada en las últimas semanas con un mercado de cambios que operó con «mayor sensibilidad» registrándose episodios puntuales de desbalance entre órdenes de compra y venta, menor liquidez y movimientos discretos en algunos tramos.

«Ante estas dinámicas anómalas de las últimas semanas, que ponen en riesgo la permanencia de la inflación en el rango de tolerancia de ±1,5 %, el Directorio del Banco Central determinó que es importante adelantar y profundizar el ciclo de reducción de la TPM; reduciéndola en 100 puntos básicos, hasta 6,5 %, con lo cual la política monetaria ingresa en una fase expansiva», continúa el comunicado.

En ese sentido, el BCU remarca que en caso de constatarse nuevamente situaciones excepcionales a nivel doméstico, esta decisión irá acompañada de la utilización de los instrumentos adecuados, en el marco del régimen de metas de inflación vigente, para contribuir a preservar condiciones ordenadas, orientadas a la permanencia de la inflación dentro del rango de tolerancia.

«En este contexto, el Directorio del Banco Central resolvió convocar a una reunión adicional del Copom durante el mes de marzo, cuya fecha será anunciada oportunamente. Esta instancia permitirá contar con la flexibilidad necesaria para continuar evaluando, de ser necesario, la profundización del sesgo expansivo de la política monetaria», concluye.

En el mes de diciembre, la Tasa había sido reducida en cincuenta puntos básicos, al tiempo que en noviembre había bajado veinticinco puntos básicos. EFE

rmp/eav