Uruguay reduce en 25 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la deja en 8 %

2 minutos

Montevideo, 18 nov (EFE).- El Banco Central de Uruguay redujo en veinticinco puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la dejó en 8 %, informó este martes el Comité de Política Monetaria.

«En octubre, la inflación se situó en 4,32 %, en torno a la meta por quinto mes consecutivo. La inflación subyacente descendió a 4,7 % y continúa acercándose al objetivo. Sin embargo, su componente no transable se mantiene en el techo del rango de tolerancia (3 % – 6 %)», detalla un comunicado del Comité de Política Monetaria.

Asimismo, apunta que la credibilidad de la política monetaria «continúa consolidándose» y que el promedio de expectativas de inflación a dos años «permaneció en mínimos históricos».

«Las proyecciones de inflación de corto plazo se mantienen estables respecto al Comité de Política Monetaria anterior, convergiendo por debajo de la meta en el horizonte de política. Por su parte, la actividad mantiene indicadores de crecimiento en torno a su nivel potencial, en línea con lo evaluado en reuniones previas y con una brecha de producto cercana a cero», indica.

Finalmente, puntualiza que los niveles de incertidumbre global y regional se mantienen elevados y que el dólar «exhibe debilidad a nivel global, mientras que la mayoría de los precios de las materias primas permanecen estables».

«A partir de este análisis, el Comité de Política Monetaria valoró el comportamiento de la inflación y la evolución de las expectativas. En función de ello, el Directorio decidió por unanimidad reducir la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos básicos, ubicándola en 8 %. En la medida en que el escenario continúe evolucionando acorde con lo esperado, el Banco Central del Uruguay avanzará gradualmente en el ciclo de reducción de la tasa de interés hacia la instancia neutral de la política monetaria», concluye. EFE

