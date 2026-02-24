Uruguay refuerza el control de su espacio aéreo con la llegada de dos A-29 Super Tucano

3 minutos

Montevideo, 24 feb (EFE).- Uruguay incorporó este martes sus dos primeros aviones de combate A-29 Super Tucano, marcando un hito tecnológico e histórico para la defensa aérea del país suramericano, que no adquiría aeronaves nuevas desde 1981.

Estas unidades forman parte de un lote de seis aviones y un simulador de vuelo, adquiridos a la empresa brasileña Embraer, destinados a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) para reforzar la vigilancia fronteriza y combatir al crimen organizado.

Celebrada en la Base Aérea Número 1, contigua al aeropuerto de Carrasco, la ceremonia destacó por la imagen de continuidad institucional, al reunir a la administración actual —encabezada por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo— con las autoridades del Ejecutivo anterior.

En representación de este último asistieron el expresidente Luis Lacalle Pou y los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, bajo cuyo mandato se concretó la compra de las aeronaves.

La ministra Lazo destacó que esta compra representa «un salto tecnológico», ya que son «aeronaves nuevas, de fábrica, cero horas y con costos operativos muy bajos», y remarcó que esta adquisición demuestra la «voluntad de avanzar en clave de política de Estado».

Los A-29 Super Tucano operarán desde la Brigada Aérea 2 en el departamento (provincia) de Durazno, en el centro del país, en un enclave estratégico que permite una respuesta rápida ante cualquier amenaza.

Su misión principal será complementar el sistema actual de vigilancia aérea, operando en conjunto con radares para identificar e interceptar «aeronaves irregulares».

El comandante en jefe de la FAU, Fernando Colina, explicó que el Super Tucano es «ideal para conflictos de baja intensidad» y destacó su autonomía y capacidad para operar en pistas no preparadas.

«Con la autonomía y la velocidad que tienen estas aeronaves nos permite estar más tiempo en el aire y ser mucho más eficaces y efectivos en la detección y en la mitigación de todos esos tráficos irregulares que pueden estar pasando por nuestro espacio aéreo «, afirmó Colina a la prensa.

Por su parte, el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat —bajo cuya gestión se concretó la compra— destacó que los acuerdos a largo plazo deberían ser «la norma de relación y de conducta» para lograr «objetivos grandes en el país», tales como «la defensa de la soberanía, las fronteras y la lucha contra el narcotráfico»

Pilotos y técnicos de la FAU iniciarán la fase práctica de instrucción a cargo de personal de Embraer y se estima que en seis meses la dotación estará plenamente calificada para operar las aeronaves, mientras que el resto de las unidades y el simulador llegarán de forma progresiva hasta 2028. EFE

hov/rmp/nvm

(foto) (video)