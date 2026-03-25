Uruguay registró 471 muertes en accidentes de tránsito en 2025, un 8,5 % más que en 2024

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Montevideo, 25 mar (EFE).- Un total de 471 personas murieron en accidentes de tránsito en Uruguay durante 2025, lo que representa un incremento del 8,5 % respecto al año anterior, según reveló el Informe Anual de Seguridad Vial presentado este miércoles por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

El documento, que recopila los datos consolidados del Sistema Nacional de Tránsito entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, confirma una tendencia al alza en todos los indicadores de siniestralidad desde el año 2020.

En el último año, la cantidad total de siniestros en las calles y rutas del país ascendió a 22.482, frente a los 21.597 registrados en 2024. Como consecuencia directa de esta escalada, el número de personas lesionadas también experimentó un incremento, pasando de 27.300 a 28.342 heridos.

Del total de heridos notificados, 23.833 sufrieron lesiones leves, lo que representa un aumento del 3,5 %, y 4.038 padecieron lesiones de gravedad, un 5,2 % más frente a los datos del año anterior.

El perfil de las víctimas y los factores de riesgo mantienen patrones históricos del informe: la motocicleta continúa siendo el vehículo de mayor riesgo en el país ya que representa exactamente la mitad de los fallecidos. 236 personas circulaban en este tipo de birrodados al momento del accidente.

A esta cifra le siguen los usuarios de automóviles y camionetas, con un 26 %, y los peatones, que alcanzan el 16 %.

A nivel demográfico, la Unasev subraya la persistencia del perfil de los accidentados. El 80 % de las víctimas mortales son hombres y la población más afectada por la siniestralidad vial se ubica entre los 20 y los 24 años, un segmento que concentra el 16,1 % del total de los decesos.

El informe oficial advierte un desvío con respecto a las metas del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 fijado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que Uruguay comprometió en 2011.

Con los 471 fallecidos, Uruguay registra en 2025 su mayor desviación de la meta planificada, situándose un 17,2 % por encima del objetivo trazado para el presente año.

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera, aseguró que «estos son datos y consecuencias de la tendencia que viene de 2020. No se cambia mágicamente de un año para otro», y reclamó que el debate sobre el tránsito se base en evidencia y no solo en criterios recaudatorios.

Detalló que la organización propondrá la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Vial —que sería financiado con un porcentaje de las multas— al cuestionar que la distribución actual de esas sanciones tenga un sesgo meramente económico y no destine recursos suficientes a la seguridad vial. EFE

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