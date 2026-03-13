Uruguay reglamentará la ley de endometriosis, enfermedad que afecta al 10 % de las mujeres

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Montevideo, 13 mar (EFE).- Uruguay reglamentará en los próximos días una ley de endometriosis, enfermedad que afecta al 10 % de las mujeres del país sudamericano y cuyo adecuado diagnóstico tarda entre siete y diez años.

Así lo anunció este viernes, durante una rueda de prensa enmarcada en una actividad por el Mes de las Mujeres, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La Ley de Regulación del Acceso al Diagnostico y Tratamiento Integral de la Endometriosis fue promulgada en Uruguay en 2024 y la cartera la reglamentará antes de que finalice el mes de marzo.

La ministra apuntó que eso será «un hecho histórico» ya que permitirá que la problemática se visibilice.

«Como todas las leyes, nosotros estamos tratando de reglamentarla, porque eso es lo que impacta en la vida cotidiana: que los servicios de salud podamos tener decisiones», dijo.

Y añadió: «Va a significar que se visibilice. Vamos a capacitar en una guía cuáles son los síntomas, el abordaje para que todos los equipos, sobre todo el primer nivel de atención de las puertas de emergencia, conozcan el diagnóstico y el tratamiento inicial de esta enfermedad y a qué especialistas hay que derivar».

Lustemberg añadió que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al 10 % de las uruguayas y que genera dolor y lleva a hacer consultas a mujeres desde edades muy tempranas.

Agregó que el 50 % de las afectadas tiene infertilidad asociada a dicha enfermedad y que el diagnóstico adecuado demora entre siete y diez años.

«Cuando uno escucha los testimonios de las mujeres que cursan esta enfermedad ve cuánto dolor, cuánto estigma y cuánto retraso tenemos en el sistema de salud», concluyó la ministra. EFE

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