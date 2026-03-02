Uruguay reitera su «profunda preocupación» por la situación en Oriente Medio

Montevideo, 2 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay reiteró este lunes su «profunda preocupación» por la situación de guerra desatada en Oriente Medio este fin de semana con los ataques entre Estados Unidos, Israel, Irán y otros países de la región y señaló que sigue con atención su evolución.

Así lo apunta un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, en el que insiste en la preocupación ante la ampliación de la «escalada de violencia» que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas, y la respuesta militar iraní contra diversos Estados con los que «Uruguay se solidariza».

«Uruguay hace un llamado a una urgente desescalada, y urge a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional y retornar al camino diplomático», añade el documento.

El país suramericano insistió en que rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las «graves violaciones» de derechos humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Desde el inicio de la operación este fin de semana, el Ejército israelí ha llamado a filas progresivamente a cada vez más reservistas (70.000 el primer día hasta los en torno a 110.000 anunciados este lunes) para reforzar tanto su defensa aérea como las fronteras del país.

Entre las 600 infraestructuras atacadas en Irán, que Israel atribuye al régimen de los ayatolás, se encuentran 20 objetivos para atacar a los líderes militares iraníes, 150 misiles balísticos y 200 sistemas de defensa aérea.

En Israel, los impactos de misiles iraníes se han cobrado hasta el momento la vida de 10 personas.

En tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este lunes que la operación militar ordenada por el presidente, Donald Trump, contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto «interminable».

Hegseth indicó que la operación, bautizada ‘Furia Épica’, iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, es la «más letal, más compleja y más precisa de la historia». EFE

