Uruguay se convierte en el primer país en ratificar el acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

Montevideo, 26 feb (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo UE-Mercosur, con lo que el país suramericano lo ratificó formalmente y se convirtió en el primero en hacerlo, luego de que el miércoles recibiera también el visto bueno de la Cámara de Senadores.

Poco después de una sesión que comenzó a las 12:15 hora local (15:15 GMT) y luego de que dos diputados hicieran uso de la palabra se llevó a cabo una votación en la que dieron luz verde al acuerdo 91 legisladores de 93 posibles.

El oficialista Frente Amplio y los opositores Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente acompañaron el acuerdo entre los dos bloques, mientras que Identidad Soberana votó en contra.

El Mercosur y la UE firmaron el histórico acuerdo el sábado 17 de enero, luego de 25 años de negociaciones.

Mientras tanto, el cierre de las negociaciones se había dado el 6 de diciembre de 2024 durante una cumbre del Mercosur llevada a cabo en Montevideo a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este jueves, la Cámara de Senadores de Argentina también está debatiendo un acuerdo que -según la UE- «crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Bruto Interno mundial y cerca del 35 % del comercio global».

Brasil, en tanto, aprobó el miércoles el acuerdo en la Cámara de Diputados y será revisado por el Senado en los próximos días, mientras que el Gobierno de Paraguay remitió el acuerdo a su Parlamento, donde deberá ser tratado para su ratificación.

El Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo, pero legalmente la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara. EFE

