Uruguay se dice desilusionado por el aplazamiento de la firma del acuerdo Mercosur-UE

2 minutos

Foz de Iguazú (Brasil), 19 dic (EFE).- El Gobierno uruguayo manifestó este viernes su «desilusión» por el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero también se dijo «a la espera» de que el bloque europeo alcance un consenso y defina una nueva fecha para suscribirlo.

La posición uruguaya fue expresada por su canciller, Mario Lubetkin, durante la reunión de este viernes de los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur previa a la Cumbre del bloque el sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

«Respecto al Acuerdo con la Unión Europea, al cual le asignamos una importancia prioritaria por su relevancia para la integración de dos grandes bloques con lazos históricos y culturales, nos gustaría expresar nuestra desilusión de no poder firmarlo en el día de mañana, como estaba previsto, por la falta de consensos internos en el seno de la Unión Europea», afirmó el ministro.

Lubetkin agregó que Uruguay «quedará a la espera» de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que el Gobierno de Paraguay, que asume el sábado la presidencia temporal del Mercosur, «establezca los pasos concretos hacia la deseada firma».

El pronunciamiento del ministro uruguayo fue el único divulgado oficialmente.

Tras no conseguir el jueves el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo debido al rechazo de países como Francia y a las dudas de última hora de Italia, la Comisión Europea anunció este sábado que ya cuenta con condiciones de convencer a los países que están en duda y espera poder firmar el acuerdo en Paraguay el 12 de enero próximo.

La intención de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay era aprovechar la cumbre del sábado para firmar el acuerdo con la UE, pero las autoridades europeas anunciaron el jueves que aún necesitaban «de algunas semanas o hasta un mes» para convencer a los países que aún están con dudas. EFE

cm/ed/psh

(foto)