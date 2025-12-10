Uruguayo acusado de narcotráfico dice que en Paraguay lo quieren muerto y descarta entrega

3 minutos

Asunción, 9 dic (EFE).- El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo de las autoridades bolivianas y paraguayas, entre otras, advirtió este martes que en Paraguay lo «quieren muerto» por las cosas que dice saber, al tiempo que descartó la posibilidad de entregarse a la Justicia.

En una entrevista con la radio 780 AM y Mega TV, Marset aseguró que tuvo acceso a un supuesto informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Policía Nacional de Paraguay en el que, según dijo, las autoridades lo querían capturar «vivo o muerto».

«Yo pienso que es más que me quieren muerto por las cosas que sé a que me quieren vivo. Por eso no aceptaron mi entrega pacífica», indicó el uruguayo, quien es acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas.

Marset, por quien EE.UU. ofrece una recompensa de dos millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena, refirió que él «estaba dispuesto a entregarse» tras una reunión que su abogado, Santiago Moratorio, sostuvo con el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, de la que no especificó fecha, a cambio de que miembros de su familia queden fuera de los procesos judiciales en el país.

El 3 de junio pasado Rolón señaló, en declaraciones a medios locales, que Marset intentó plantear «un acuerdo» para entregarse a la Justicia a cambio de que Gianina García Troche, quien es considerada su pareja y permanece bajo prisión preventiva desde el 21 de mayo pasado en una cárcel militar paraguaya, «sea liberada de todo cargo».

«Yo estaba dispuesto a entregarme, a enfrentar la justicia, a ver qué prueba tenía en contra de mi», dijo Marset, quien es requerido por las autoridades de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), la Europol e Interpol.

Asimismo, denunció, sin presentar pruebas, que «el narcotráfico es también gracias a autoridades», a «policías», y el «Gobierno».

«Mucha mafia está metida de esa parte», añadió Marset, quien está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo organizado por las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Por otro lado, insistió en la inocencia de García Troche, quien es la madre de sus hijos y fue imputada en mayo pasado por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, al considerar que «ella no está implicada en nada».

«Me quise enfrentar a la justicia, pero ahora con esto que hacen con una persona inocente es imposible», alegó.

Marset es buscado por la Justicia paraguaya tras el operativo ‘A Ultranza PY’, que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerado el más grande contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país, el mismo que sirvió de base para la imputación de García Troche. EFE

nva-rgc/lb/rrt