Uruguayos en Oriente Medio agradecen al Gobierno el trabajo para permitir su regreso

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Montevideo, 16 mar (EFE).- Un grupo de ciudadanos uruguayos que regresó de varios países de Oriente Medio tras quedar atrapados por la reciente escalada bélica de EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre de espacios aéreos de la región se reunió este lunes con el presidente Yamandú Orsi y agradeció por el trabajo del Gobierno para concretar su vuelta.

Tras una reunión con el mandatario, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, afirmó que esta gestión diplomática facilitó el regreso de aproximadamente 60 connacionales desde la zona de conflicto.

Marta Olmos, cuyos familiares quedaron varados en Dubái durante 15 días tras perder varios vuelos por el cierre del espacio aéreo, relató que por las noches «sentían los ruidos cuando los misiles interceptaban las bombas» y destacó la contención brindada por el Consulado uruguayo, que aseguró los mantenía informados en todo momento para brindarles tranquilidad.

Patricia Ascione, cuyo viaje familiar de conexión hacia Australia se vio interrumpido, subrayó el «apoyo emocional» recibido desde Uruguay en momentos de «bastante incertidumbre» frente a las alarmas y las noticias que llegaban desde la zona del conflicto.

Por su parte, Bettina Pereira, cuyo vuelo debió regresar a Doha tras el inicio de las hostilidades, valoró la eficiencia del Gobierno de Catar y el monitoreo permanente de la Embajada uruguaya para gestionar su salida hacia España tras diez días de espera.

En tanto, Natalie González, quien se encontraba en Catar con destino a Madrid, pudo abordar un vuelo especial tras una gestión de urgencia entre las Cancillerías de Uruguay y España.

Según explicó, aunque el vuelo era inicialmente exclusivo para españoles, la intervención diplomática uruguaya permitió que fuera incluida en la lista en apenas una hora y media.

Lubetkin valoró el éxito general del operativo, señalando que no se recuerda un número tan alto de ciudadanos asistidos para salir de una zona de guerra.

El ministro extendió su agradecimiento formal a los Gobiernos de Catar, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y España por su colaboración.

Entre los casos más complejos, la Cancillería gestionó el envío urgente de pasaportes para un niño de dos meses en Dubái y para una mujer embarazada en Arabia Saudita, permitiendo su embarque inmediato hacia Uruguay.

El ministro adelantó que el Estado se mantiene en contacto con los uruguayos residentes en la región por si decidieran regresar en el futuro. EFE

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