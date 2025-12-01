Usuarios de la red bancaria “más amplia” de México tienen acceso a 1 de cada 5 cajeros

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Los usuarios de los bancos integrados a la red de colaboración financiera “más amplia” de México, Multired, tienen acceso a los servicios de “casi uno de cada cinco cajeros automáticos” que existen en el país, según explicó a EFE este lunes el director ejecutivo de banca comercial y productos del banco Multiva, Luis Octavio Sánchez.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, citados por el ejecutivo de Multiva, en el país norteamericano existen aproximadamente 65.000 cajeros automáticos, de los cuales más de 11.800 forman parte de la alianza Multired, integrada por siete bancos más (HSBC, Scotiabank, Inbursa, Banbajío, Banregio, Mifel y BanCoppel), además del mencionado antes.

“Nuestros clientes tienen acceso al 18 % del total de los cajeros sin que les cobremos. Pueden hacer retiros y consultas de una forma gratuita”, señaló Sánchez.

El director ejecutivo de banca comercial y productos de Multiva recordó que su entidad entró en esta alianza bancaria el pasado 6 de octubre, lo que calificó como “un gran logro” que le da beneficios “inmediatos y tangibles” a sus clientes y a los usuarios de los otros siete bancos de Multired, que en total suman alrededor de 28 millones.

“Hoy es mucho más probable que tengas un cajero prácticamente en la esquina de tu casa, de tu oficina, y no pierdas tiempo en estar buscando un cajero automático”, indicó.

Infraestructura compartida

Con respecto a la relevancia que ha tomado esta red de bancos en el sector financiero mexicano, Sánchez detalló que “queda de manifiesto” que cada banco tiene una propuesta de valor “muy clara” con sus diferentes clientes, pero en cuanto a la infraestructura es un tema en el que pueden “unir fuerzas” en beneficio del país.

“Fortalece nuestro compromiso con el desarrollo social y económico al ampliar la infraestructura de una forma compartida”, afirmó, al agregar que, de esta forma, los bancos de Multired facilitan a sus clientes el acceso a más canales transaccionales.

Tras casi dos meses de ingresar en la alianza, el director ejecutivo de Multiva manifestó que, pese a no tener los datos exactos en el momento, “hubo un incremento de transacciones”, lo que representa un resultado positivo para su compañía.

En México, el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante, al representar más del 80 % de las transacciones en compras menores a 500 pesos, de acuerdo con datos del Banco de México.

Por esa razón, ampliar la disponibilidad de cajeros automáticos “sin comisiones” se vuelve una “medida clave” para promover la accesibilidad y el uso de los servicios bancarios, señaló la financiera integrante de Multired.

Multiva es un banco que forma parte del grupo financiero homónimo. El grupo recibió autorización para operar como banca múltiple en 2006 y comenzó sus operaciones en marzo de 2007. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Multiva para la difusión de este contenido.