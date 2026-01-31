Víctimas de Epstein aseguran que sus agresores siguen protegidos pese a los nuevos documentos

Las víctimas de Jeffrey Epstein aseguran que sus presuntos agresores «siguen ocultos y protegidos» pese a la publicación el viernes de millones de nuevas páginas del caso por parte del gobierno de Estados Unidos.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo el viernes que la Casa Blanca no intervino en el proceso de revisión de los millones de documentos recién publicados por el Departamento de Justicia, y que incluyen fotos y videos.

«No le indicaron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué eliminar o no eliminar», declaró Blanche en una conferencia de prensa.

Epstein, un delincuente sexual que durante años fue cercano al presidente estadounidense Donald Trump, murió en prisión en 2019 en su celda cuando esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual de menores. Su muerte fue declarada un suicidio.

Los más de tres millones de documentos publicados el viernes incluyen menciones a Trump, pero también a Elon Musk, Bill Gates y al expríncipe británico Andrés, entre otros.

Según el Departamento de Justicia, algunos documentos contienen «afirmaciones falsas y sensacionalistas» sobre Trump que fueron presentadas al FBI antes de las elecciones presidenciales de 2020.

Blanche, que fue abogado personal de Trump, negó que se hubiera eliminado material comprometedor sobre el presidente en los archivos recién publicados, que incluyen al menos 180.000 imágenes y 2.000 videos.

«No protegimos al presidente Trump», aseguró.

También explico que todas las imágenes de niñas y mujeres habían sido ocultadas, excepto las de Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein y que cumple una condena de 20 años de prisión por traficar con menores.

– «Ocultos y protegidos» –

Sin embargo, las víctimas de los abusos de Epstein denunciaron en una carta que los documentos contienen información que permite identificarlas, «mientras los hombres que abusaron de nosotros siguen ocultos y protegidos».

La carta, firmada por 19 personas, algunas con seudónimos o iniciales, exige «la publicación completa de los archivos de Epstein» y que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testifique directamente sobre el caso el mes que viene en el Congreso.

En los últimos documentos publicados aparece un borrador de un correo electrónico en el que Epstein afirma que Bill Gates había tenido relaciones extramatrimoniales, algo que la Fundación Gates negó en un comunicado al New York Times.

Otro documento muestra un intercambio de mensajes entre Elon Musk y Epstein en 2012, en el que el primero pregunta: «¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?».

Musk aseguró el sábado en su red social X ser consciente de que esos mensajes pueden ser «malinterpretados y utilizados por mis detractores para ensuciar mi nombre». Y llamó a que la justicia persiga a «quienes junto a Epstein cometieron delitos graves».

En otros correos electrónicos, Epstein vincula a Steve Tisch, de 76 años, productor de ‘Forrest Gump’ y copropietario del equipo de fútbol New York Giants, con varias mujeres.

Según los documentos, el expríncipe Andrés, que perdió sus títulos reales por sus vínculos con Epstein, lo invitó en 2010 al Palacio de Buckingham después de que el financiero le hubiera propuesto presentarle a una mujer rusa.

El sector más conservador de los partidarios de Donald Trump lleva años siguiendo el caso Epstein y asegura que era el líder de una red de tráfico sexual para la élite mundial.

Maxwell, expareja de Epstein, es la única persona coacusada por sus crímenes, y el fiscal general adjunto rebajó las expectativas de que los últimos documentos lleven a nuevas acusaciones.

– Retraso en la publicación –

Trump y Clinton aparecen con frecuencia en los documentos publicados hasta ahora, pero ninguno ha sido acusado de ningún delito.

Trump, que frecuentaba los mismos círculos sociales que Epstein en Florida y Nueva York, luchó durante meses para impedir la publicación de los documentos.

Sin embargo, el gran malestar dentro de su propio Partido Republicano lo obligó a aprobar una ley que obliga a publicar todos los documentos de la investigación.

Trump ha dado versiones diferentes sobre por qué terminó distanciándose de Epstein.

También ha criticado la publicación de los archivos, argumentando que personas que «conocieron a Epstein inocentemente» a lo largo de los años podrían ver manchada su reputación.

El fiscal general adjunto dijo que la publicación del viernes «marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos» que se publicaron con retraso.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (Epstein Files Transparency Act) establecía que todos los documentos del Departamento de Justicia debían publicarse antes del pasado 19 de diciembre.

