Valeria Bruni-Tedeschi se transforma en Eleanora Duse en un filme que reivindica su figura

2 minutos

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- El realizador Pietro Marcello se ha unido con Valeria Bruni Tedeschi para reivindicar la figura de la gran Eleanora Duse y mostrar su fragilidad detrás de su lado público, en un filme que compite por el León de Oro de Venecia.

‘Duse’ se centra en los últimos años de la vida de la actriz italiana pero no es una película biográfica, porque lo que quería Marcello era mostrar «el alma de una mujer» pero también de una artista y de una época de una gran agitación histórica, explicó el realizador en una rueda de prensa.

Una historia para la que pensó inmediatamente en Bruni-Tedeschi. «No había otra opción», afirmó Marcello.

Para Bruni Tedesci ha sido emocionante meterse en la piel de una actriz que ha influido tanto en su carrera, porque cuando era joven una de sus profesoras de interpretación no paraba de mencionarle a Duse.

Además se siente cercana a Duse porque para ambas el trabajo es el oxigeno de sus vidas.

Y también porque no se sentía una estrella y porque «tenía esa ida de que mejorar humanamente era más importante que cualquier cosa».

Sin olvidar que siempre estaba atenta a la fragilidad de los otros, algo que «conmueve» a Bruni Tedeschi.

Una actriz, Duse (1858-1924) que fue acusada de apoyar a Mussolini, algo que la protagonista del filme piensa que hizo «por ingenuidad» y que fue una equivocación. Creía que «podía ir en contra de la arrogancia y brutalidad del fascismo y vencer».

Pero para ello lo importante es que «todos tenemos derecho a equivocarnos». «No es un personaje perfecto, los personajes perfectos no son interesantes de interpretar», agregó.

Mientras que Marcello apuntó que «el poder siempre se ha sentido atraído de los artistas que son personas frágiles y humanas».

«Se han contado muchas historias de Duse, pero a mi me interesaba su fragilidad porque a través de la belleza, el arte cura el alma», añadió.

En el filme también participa Noémie Merlant, que interpreta a la hija de Duse en el que es su primer proyecto en Italia, algo que calificó de «un sueño».

«No sabía nada de Duse, es una mujer increíble, que ha sido cancelada en la historia y me he dado cuenta de que yo, como actriz, uso cosas que ella inventó cuando era actriz», resaltó.

Era, agregó, «una emprendedora, una mujer fuerte e imperfecta, que no encuentra la forma de comunicarse con su hija en un mundo de hombres». EFE

agf/lar

(foto)