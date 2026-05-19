Vance no descarta que los asaltantes del Capitolio reciban compensaciones del nuevo fondo

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Washington, 19 may (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, no descartó este martes que los participantes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 puedan beneficiarse del fondo creado por la Fiscalía para compensar a los investigados durante la Administración del presidente Joe Biden (2021-2025).

«Vamos a evaluar cada solicitud caso por caso. Ahora bien, ¿quiénes son los que nunca reciben ni una pizca de compasión cuando se trata de sentencias desproporcionadas? Precisamente aquellas personas que votaron por Donald Trump y participaron en la protesta del 6 de enero», declaró Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Según el vicepresidente, el nuevo fondo de 1.776 millones no está destinado en concreto para compensar a los asaltantes, sino a aquellas personas que han sido «realmente maltratadas» por la anterior Administración.

«Ciertamente tenemos personas que fueron acusadas de agredir a agentes del orden público. Eso no significa que vayamos a ignorar por completo algunas de las reclamaciones que puedan presentar», matizó en respuesta a los periodistas.

Vance negó también que Trump y sus familiares vayan a beneficiarse del fondo.

«¿Acaso un solo dólar de este dinero irá a la Administración Trump? No ¿Acaso un solo dólar de este dinero irá a Donald Trump a título personal? No ¿Acaso un solo dólar de este dinero irá a la familia de Donald Trump? No», insistió.

Según Vance, las personas que recibirán dinero son en su mayoría aquellos que fueron procesados «de manera totalmente desproporcionada» durante el mandato de Biden, y no solo exclusivamente republicanos.

«Se trata de compensar a los estadounidenses por el ‘lawfare’ que presenciamos bajo la Administración anterior y, por cierto, cualquiera puede solicitarlo. Si Hunter Biden (hijo del expresidente Joe Biden) desea solicitar este fondo en particular, es bienvenido a hacerlo», garantizó.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el lunes la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que fueron investigados o procesados durante el Gobierno de su predecesor.

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía por el cual Trump retiró este lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias.

La Fiscalía detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán «una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo». EFE

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