Vargas se traza el objetivo de “ser campeón de nuevo” con Universidad de Chile

María José Rey

Santiago de Chile, 6 ene (EFE).- El delantero chileno Eduardo Vargas afirmó este martes que tiene como objetivo “ser campeón de nuevo” en su regreso a Universidad de Chile, luego de haber dejado al club hace 15 años para partir al fútbol extranjero tras titularse en la liga chilena y la Copa Sudamericana.

“Vengo a intentar ganar lo que más se pueda y mi objetivo es ser campeón de nuevo acá”, afirmó Vargas en su presentación a la prensa.

El jugador de 36 años fue recibido como ídolo por su pasado ganador, y con la esperanza de que pueda conseguir la corona en la liga chilena, que el equipo azul no gana desde hace nueve años.

“Voy a dejar todo en cancha y en cada entrenamiento”, prometió el ariete que finalmente vuelve al ‘Bulla’, luego de que hace seis meses se frustrara el primer intento de ficharlo y terminó jugando en Audax Italiano en su regreso al fútbol chileno.

Aseguró que está “mucho más maduro a lo que era antes”, en referencia a su primera etapa en el equipo, que dejó a los 21 años.

Dijo que está en buena forma física, palabras confirmadas por el gerente deportivo Manuel Mayo, quien reveló que el delantero lideró en las pruebas médicas y físicas en esta pretemporada.

“Fue el mejor en las mediciones antropométricas, está en su mejor momento. La edad no es un problema en su caso, está muy bien físicamente”, aseguró Mayo.

La expectativa sobre Vargas está en su capacidad para volver a ser goleador en la U, pero en el último semestre con Audax tuvo un discreto desempeño con 5 goles en 15 partidos.

“Dicen que es difícil volver a tu país, me adapté súper bien, pero los primeros partidos me costaron”, reconoció.

Sobre su rol como definidor, el atacante afirmó que “hacer goles no es muy fácil”, sin embargo, consideró que “va totalmente en la confianza del jugador y estoy para intentar hacer lo que más se pueda, goles, y aportar al equipo”.

“Estos últimos años he ido variando, antes tal vez jugaba más de ‘9’, pero ahora me gusta estar más suelto. En Audax también jugué mucho de extremo”, abonó sobre su posicionamiento en cancha.

En su vuelta al equipo laico, ‘Turboman’ se reencuentra con los mediocampistas Marcelo Díaz y Charles Aránguiz quienes también formaron parte del plantel campeón hace 15 años y fueron sus compañeros en La Roja bicampeona de América en 2015 y 2016.

“Estoy muy feliz de estar acá de vuelta, estoy cumpliendo un sueño. Con Charles y Marcelo siempre hemos tenido muy buena relación, estoy feliz de encontrarlos”, reveló.

Vargas selló un acuerdo con la U por la temporada 2026, pero los plazos no parecen determinar el futuro del jugador quien, entre risas, descartó que el final de su carrera sea pronto.

“Todavía no estoy pensando en retirarme, por eso me estoy cuidando, pero si pensamos así, yo creo que sí, que la Universidad de Chile va a ser mi último club”, concluyó. EFE

