Varias regiones de Rusia fomentan el teletrabajo ante la escasez de combustible

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En algunas regiones de Rusia se está animando a la gente a trabajar desde casa debido a la creciente escasez de combustible, provocada por los repetidos ataques ucranianos contra las infraestructuras de hidrocarburos.

El gobierno regional de Novosibirsk, importante centro económico e industrial de Siberia, instó a las empresas a permitir el trabajo a distancia y a reducir el consumo de combustible, según un decreto fechado el miércoles, pero publicado el viernes por los medios rusos.

Las autoridades también recomiendan a los habitantes limitar el uso de sus vehículos particulares, medida que permanecerá vigente hasta que se levante el régimen de alerta reforzada.

A principios de esta semana, drones ucranianos atacaron una de las mayores refinerías de Rusia, situada en la vecina región de Omsk.

Kiev intensificó en los últimos meses sus ataques contra refinerías y depósitos de petróleo, con el objetivo declarado de reducir una de las principales fuentes de financiación de la ofensiva rusa, iniciada hace más de cuatro años.

Según un recuento de la AFP basado en declaraciones de las autoridades locales y en medios regionales, cerca del 90% de las regiones rusas registran racionamiento o escasez de combustible desde el mes de junio.

En la región de Tomsk, vecina de Novosibirsk, el gobierno también fomenta el teletrabajo y pidió a los funcionarios que prioricen las reuniones en línea y limiten los desplazamientos por motivos laborales, informó la agencia estatal RIA Novosti.

A finales de junio, Ruslán Bolótov, alcalde de Irkutsk, en Siberia central, también pidió a las compañías locales que consideraran implantar el teletrabajo, según el servicio de prensa del Ayuntamiento.

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