Varios ataques dejan tres muertos en Ucrania y un niño fallecido en Rusia, según autoridades locales

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Ataques rusos contra Ucrania causaron tres muertos la madrugada de este sábado, mientras que un bombardeo lanzado por Kiev dejó un niño fallecido en Rusia, informaron las autoridades locales.

En el sur ucraniano, en Odesa, una persona murió y 11 resultaron heridas, incluido un menor, en ataques que afectaron, entre otros lugares, a una maternidad y un barrio residencial, según el jefe de la administración militar local, Sergii Lissak.

Más al norte, dos hombres fallecieron y dos quedaron lesionados en Krivii Rih, según el responsable militar local, Oleksandr Ganzha.

En el lado ruso, un ataque con drones ucranianos mató a un niño e hirió gravemente a sus padres en una vivienda en Yaroslavl, al norte de Moscú, según el gobierno local.

Desde el inicio de su invasión en febrero de 2022, Rusia ataca a Ucrania a diario, lo que causa con frecuencia víctimas civiles.

Kiev también ha intensificado sus ataques contra Rusia, en un radio cada vez más amplio.

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