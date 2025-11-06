Varios ataques rusos dejan sin luz ocho minas y obligan a evacuar a casi 2.600 mineros

Kiev, 6 nov (EFE).- Varios ataques rusos dejaron este jueves sin electricidad a ocho minas de carbón de la empresa privada ucraniana DTEK, que está trabajando para evacuar a los cerca de 2.600 mineros que se encontraban bajo tierra en el momento de los apagones.

«Estos ataques deliberados contra las minas comenzaron en septiembre y son parte de una campaña más amplia para destruir el sistema energético ucraniano», dijo a EFE un portavoz de DTEK, de cuyas minas se extrae carbón para hacer funcionar las centrales térmicas que opera la compañía, que también son atacadas regularmente por Rusia.

La empresa precisó que los ataques no han provocado víctimas ni heridos.

El Ministerio de Energía también ha informado de lo ocurrido y ha explicado que las minas afectadas se encuentran en la región de Dnipropetrovsk.

La ministra de Energía, Svitlana Grinchuk, atribuyó los bombardeos, que «han puesto en peligro la vida de miles de mineros”, a una campaña de “terrorismo energético» ruso.

«La táctica de los rusos es bien sabida: dejar a los ucranianos sin luz y calefacción en invierno», agregó la ministra. EFE

