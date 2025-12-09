Varios bonos de la china Vanke suben tras nueva oferta para evitar impago ante cita clave

Shanghái (China), 9 dic (EFE).- Varios bonos del endeudado gigante inmobiliario chino China Vanke dispararon su valor en las últimas horas después de que la que fuese mayor promotora del país anunciase nuevas propuestas para prolongar el vencimiento de unos 2.830 millones de dólares en deuda ante una cita clave con los tenedores.

La Bolsa de Shenzhen anunció ayer la suspensión temporal de la cotización de hasta siete bonos diferentes de la promotora al registrar subidas de hasta un 30 %, una situación que se prolongaba este martes con al menos uno de ellos y que contrasta con las fuertes caídas que habían experimentado en las jornadas anteriores.

A finales de la semana pasada, Vanke había presentado tres nuevas propuestas para evitar el impago de sus bonos cotizados en la China continental, ofreciendo una prórroga de 12 meses con diversas garantías de firmas controladas por el Gobierno municipal de la megalópolis suroriental de Shenzhen, propietaria de la matriz de la promotora, o pagar intereses adicionales durante el nuevo plazo.

Vanke celebrará mañana un encuentro con sus bonistas para votar la propuesta sobre uno de los títulos, con vencimiento el próximo día 15, algo para lo que necesita el apoyo de más de un 90 % de los tenedores. El próximo día 22 llevará a cabo otra reunión similar para postergar otro bono.

Algunos bonistas mostraron su oposición a la propuesta original, que simplemente ofrecía una prórroga en condiciones peores a las de otras promotoras en situaciones similares. Se desconoce si la nueva oferta surgió de la propia Vanke o de los acreedores.

En busca de apoyos

Según Bloomberg, los reguladores municipales de Shenzhen mantuvieron recientemente una reunión con los bonistas de Vanke para consultar sus opiniones sobre el plan y trasladarles que no hay un gran margen de maniobra para mejorar la oferta, lo cual habría «decepcionado» a varios de esos inversores.

El caso Vanke es relevante porque, tras el derrumbe de gigantes privados como Evergrande o Country Garden ante sus respectivas crisis de deuda, era una de las pocas promotoras estatales que todavía contaba con una calificación crediticia favorable hasta que, en marzo del año pasado, las principales agencias la rebajaron a categoría de ‘bono basura’, con varias revisiones a la baja en 2024.

Esto la situó como una firma clave a la hora de evaluar la postura de las autoridades para con el sector; Vanke ha evitado caer en el impago de su deuda este año únicamente gracias a préstamos por unos 4.200 millones de dólares por parte de su principal accionista, una firma pública controlada por el gobierno de la megalópolis suroriental de Shenzhen, en la que tiene su sede.

Sin embargo, ese apoyo está en duda desde el mes pasado, tras la dimisión del presidente de Vanke, Xin Jie, ya que el máximo accionista, Shenzhen Metro, apunta ahora hacia condiciones más estrictas para seguir financiando al grupo, lo que ha hecho que los inversores duden de su capacidad para seguir evitando el impago.

Temor al contagio

El temor ahora no es solo por Vanke, sino por un posible efecto contagio a otras firmas del sector que habían evitado hasta ahora el ‘default’.

Cabe recordar que esta es la primera ocasión en que Vanke propuso postergar el pago de uno de sus bonos.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, preocupación de Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024. EFE

