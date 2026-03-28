Varios centenares de personas protestan en Portugal contra Donald Trump

2 minutos

Lisboa, 28 mar (EFE).- Varios centenares de estadounidenses se concentraron este sábado en Lisboa y Oporto para pedir la dimisión del presidente de su país, el republicano Donald Trump, bajo el lema ‘No Kings’ (Sin Reyes), al considerar que no respeta la democracia.

Por un lado, la organización AMPT UP (sigla en inglés de ‘América y Portugal unidos en protesta’), que ya organizó otra protesta contra Trump en octubre, convocó una manifestación en la lisboeta Praça do Comércio.

En el lugar se encontraba una de las organizadoras, Leslie Sisman, quien explicó en declaraciones a EFE que con esta acción buscan denunciar el trabajo realizado por la Administración estadounidense y animar a las personas a que voten en las siguientes elecciones intermedias de EE. UU. de este año.

«Si tenemos a más demócratas en el Congreso podremos frenar algunas de las cosas antidemocráticas que está haciendo (Donald Trump). Realmente está destruyendo Estados Unidos y está destruyendo el mundo», aseveró Sisman.

La activista reivindicó la importancia de que sus conciudadanos vayan a votar, ya que «cuando la gente no vota, se acaba con gente como Trump», criticando tanto su política interna como externa.

En ese sentido, avanzó que planean convocar más protestas antes de noviembre, cuando están previstos los comicios en Estados Unidos.

Por otro lado, la organización Indivisible Porto convocó una protesta en la Praça General Humberto Delgado de Oporto, denunciando «los actos de violencia injustos y crueles» de la Administración estadounidense.

Esta jornada también se esperan múltiples concentraciones del movimiento ‘No Kings’ en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). EFE

cch/fpa