Varios heridos en enfrentamientos entre estudiantes y policía en una universidad de Serbia

2 minutos

Belgrado, 28 ago (EFE).- Varias personas resultaron heridas anoche en la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia, en enfrentamientos entre estudiantes, otros ciudadanos y la policía ante la Facultad de Filosofía, donde los agentes recurrieron a gas pimienta y granadas aturdidoras, lo que causó que una persona perdiera la audición.

El choque, según informó este jueves el portal informativo 021, se produjo después de que los estudiantes solicitaran al decano poder entrar en el edificio, petición que fue rechazada, lo que desató la intervención policial.

Además de los heridos, de los que los medios no especifican el número concreto, el Ministerio del Interior informó de la detención de dos jóvenes por agredir a oficiales de policía.

El decano se encuentra en el edificio de la facultad desde la mañana del martes, cuando, junto con varios profesores, expulsó a los estudiantes que habían bloqueado la Facultad de Filosofía durante los últimos nueve meses por las protestas antigubernamentales que sacuden Serbia.

El opositor Partido Democrático (DS) consideró que el Gobierno de Aleksandar Vucic está dispuesto a amenazar con la fuerza la autonomía universitaria.

Los estudiantes habían bloqueado la facultad desde noviembre del año pasado, cuando, en una estación de tren de la ciudad renovada en varias ocasiones por una empresa china, se derrumbó una marquesina, causando la muerte de 16 personas.

Tras este suceso, cientos de miles de ciudadanos y estudiantes han protestado en toda Serbia contra el gobierno nacionalpopulista de Aleksandar Vucic, al que consideran corrupto y autocrático, en demanda de elecciones anticipadas.

Por su parte, Vucic, que domina la política serbia desde 2012, califica a los estudiantes de «terroristas» y se niega a convocar elecciones. EFE

